Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EBRU KARATOSUN

FETÖ’nün TSK’daki kripto yapılanmasına yönelik Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada itirafçı olan mahrem imam Ali B, örgütle ilgili kritik bilgiler verdi. 2011 yılında örgütün Hava Kuvvetleri Komutanlığında astsubay yapılanmasından sorumluğu olduğunu ifade eden Ali B, örgüt içerisinde son olarak müdür konumunda görev yaptığını söyledi. Ali B, subay, astsubay ve sivil imamlardan oluşan 153 kişiyi teşhis etti.

TAPU KAYITLARI BİLE BULUNURDU

Örgütün komutanları emir astsubayları üzerinden yakından takip ettiğini aktaran Ali B, bir dönem FETÖ’nün müdür yardımcısı konumunda olan ve astsubaylardan sorumlu olarak görev yapan “Ertuğrul” kod adlı Levent Ş.’nin dönemin Hava Kuvvetleri Komutanı emekli Orgeneral Mehmet Erten hakkında çok fazla bilgiye sahip olduğunu anlattı. Ali B, “Erten’in bir olay karışında nasıl davranacağı ile alakalı fikir yürütebilir. Kendisi, Erten’in emir astsubaylarından Fatih Suçatı ile görüşen imamdır. Erten’in aile fotoğrafları, tapu kayıtları gibi bilgiler dahi bu kişide bulunur” diye konuştu.

15 Temmuz darbe girişimine katılan emir astsubayı Fatih Suçatı, Akıncı Üssü davasında yargılanıyor.

KOMUTAN SEÇMEDİYSE FETÖ’CÜ

Örgütün emir astsubaylarına çok önem verdiğine dikkat çeken itirafçı Ali B, şunları kaydetti: “Komutan şayet ‘bu şahıs benim emir astsubayım olacak’ diyerek emir astsubayını kendisi seçmemiş, bunu Hava Kuvvetleri’ne bırakmış ise seçilen emir astsubay yüzde doksan örgüt elemanıdır. Örgüt, haftalık toplantılarda emir astsubayı olabilecek örgüt üyesi personellerin listesini ister. Bu kişiler önceden telefonla aranır. Yapılan görüşmede ‘Emir astsubayı olur musun?’ diye sorarlarsa, ‘kabul edeceksin’ denir. Bu kişiler emir astsubayı olur.”

“YAĞMURCULAR” FETÖ İLE İRTİBATLIYDI

Örgütün generallerin odasına emir astsubayları aracılığıyla böcek yerleştirerek dinleme yaptığını söyleyen Ali B, odalarda böcek araması yapan ve o dönem “Yağmurcular” denen 5 kişilik ekibin de FETÖ üyesi olduğunu belirtti. Ali B, “Selim” kod adlı, müdür konumundaki örgüt elemanının Yağmurcular ekibiyle doğrudan irtibatlı olduğunu vurgulayarak, “Bu ekip direk Selim’e rapor verirler. Yağmur ekibi bildiğim kadarı ile Hava kuvvetleri Komutanlığındaki generallerin odalarını arar ve odada dinleme cihazı olup olmadığını kontrol ederlerdi” ifadelerini kullandı.

ODALAR ÖNCEDEN TEMİZLENİRDİ

Ali B, Yağmurcular ekibinin örgütle bağlantısını şöyle anlattı: “Örgüt tarafından dinlenen komutanın odası ne zaman aranacaksa tarihleri önceden Selim’e söylerlerdi. Selim de ilgili müdüre bunu söyler, örgüte bağlı emir astsubayları aracılığıyla dinleme cihazları odadan alınırdı. Oda içerisi emir astsubayı aracılığıyla temizlenirdi. O tarihte herhangi bir yere dinleme cihazı yerleştirilmezdi. Şayet komutan kendisi dinleme cihazını bulursa bu cihazın kontrol amaçlı gideceği yer Yağmur ekibiydi. Bu ekip bu cihazı Selim’in emriyle ya bozardı ya da içi boş olan cihaz ile değiştirirdi.”