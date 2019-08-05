Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan bayram öncesi müjdeyi böyle verdi,"Kamu çalışanlarımızın bu ay Kurban Bayramı sonrasına denk gelen maaş ödemeleri bayram öncesinde, 9 Ağustos Cuma günü yapılacak.Tüm kamu çalışanlarımıza hayırlı uğurlu olsun. Kurban Bayramımız şimdiden mübarek olsun."