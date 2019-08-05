Cumhurbaşkanı Erdoğan bayram öncesi müjdeyi böyle verdi,"Kamu çalışanlarımızın bu ay Kurban Bayramı sonrasına denk gelen maaş ödemeleri bayram öncesinde, 9 Ağustos Cuma günü yapılacak.Tüm kamu çalışanlarımıza hayırlı uğurlu olsun. Kurban Bayramımız şimdiden mübarek olsun."
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! Kamu çalışanlarının maaşları 9 Ağustos Cuma günü ödenecek
05.08.2019 - 15:33 | Son Güncelleme: 05.08.2019 - 15:52
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan:"Kamu çalışanlarımızın bu ay Kurban Bayramı sonrasına denk gelen maaş ödemeleri bayram öncesinde, 9 Ağustos Cuma günü yapılacak" dedi.
Etiketler : kamu maaş,erdoğan,
641918 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/641918.aspx
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