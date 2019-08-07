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MSB: 'ABD askeri yetkilileriyle yapılan görüşmeler tamamlandı'
07.08.2019 - 16:35 | Son Güncelleme: 07.08.2019 - 16:44
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
MSB:"Suriye kuzeyinde ABD ile koordineli bir şekilde tesis edilmesi planlanan Güvenli Bölgeye yönelik olarak ABD askeri yetkilileriyle Millî Savunma Bakanlığında 5-7 Ağustos 2019 tarihlerinde yapılan görüşmeler tamamlanmıştır. Güvenli bölgenin barış koridoru olması ve Suriyelilerin ülkelerine dönmeleri için her türlü ilave tedbirin alınması konusunda mutabık kalındı."
Etiketler : msb,abd,yetkili,görüşme,
642411 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/642411.aspx
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