Ebru Karatosun ANKARA - Sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelen, MHP’nin en renkli isimlerinden Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt ile çocukluğunda geçen bayramları, paylaşımlarının neden bu kadar dikkat çektiğini ve MHP lideri Devlet Bahçeli’nin kendisini bu konuda nasıl uyardığını konuştuk. Eski bayramların daha güzel olduğunu anlatan Enginyurt “O günkü bayramlarda bize verilen şekerlerle mutlu olurduk. Ama maalesef bugün bayram olup olmadığını bile anlamıyoruz. Sıradan bir günmüş gibi geçiyor” dedi. Enginyurt’un sorularımıza verdiği cevaplar şöyle:



¥ Çocukluğunuzdaki bayramlar nasıldı?

‘Çocukluğumuzdaki bayramlar çok daha güzeldi’ diyeceğim klasik bir cümle gibi görünecek. Ama hakikaten bizim çocukluğumuzdaki bayramlar muhteşemdi. Özellikle bayram namazından sonra meydandaki coşkuyu, heyecanı son 30 yıldır hiç görmedim. Bayramda çocuklarla ve arkadaşlarımızla birlikte şehri gezerek, tanıyıp tanımadığımız herkesin elini öper bayramlaşırdık. O günkü bayramlarda bize verilen şekerlerle mutlu olurduk. Ama maalesef bugün bayram olup olmadığını bile anlamıyoruz. Sıradan bir günmüş gibi geçiyor. Evin kapısının zili hiç çalmıyor.



¥ Meclis tatilde. Seçim bölgenizde çalışmalarınıza devam ediyorsunuz. Tatile çıkacak mısınız?

Milletvekili için tatil söz konusu değil. Meclis tatil oldu düşüncesiyle, sanki bir tatile girdik ve 90 gün tatil yapacakmışız gibi hava oluşturulmak isteniyor. Ama ben Meclis’in tatile girdiği söylendiği günden bu tarafa altı şenliğe katıldım. Zaten yaradılış itibarıyla tatille pek barışık değilim. İnsanın olmadığı, sohbet edilmediği yerde pek olmadığım için tatile de gitsem muhakkak birilerini bulmak zorundayım gibi hissediyorum.



¥ Belediye başkanlarının eski dönemden kalan borçlarla ilgili yakınmalarını nasıl değerlendiriyorsunuz?

Ben ‘Borç olduğunu bilmiyor muydunuz? Niçin başkan adayı oldunuz?’ diyorum. Dert yanmakla değil hizmet etmekle mükellefsiniz. Ama bakın bütün belediyeler geçmiş belediyenin borcunu duvara asıyor. Hayırdır, niye astın? Aday olurken sana birisi ‘Bu belediyenin borcu yok’ dedi mi? Millet, inandı ve size oy verdi. Bunları eleştiriyorum. İşe eş, dost ve akraba alındığında hangi belediye olursa olsun tepki gösteriyorum. CHP’ye daha fazla hassasiyet düştüğünü de söylüyorum. Çünkü CHP en fazla konuşan, iddia eden ve eleştiren partidir. Sosyal medyadan Torbalı Belediye Başkanının yaptığı açıklama ‘CHP’lilere hakarettir’ diyorum. Sonra altına yorum olarak ‘AK Partili belediyelere niye bir şey demiyorsun?’ diye yazıyor. Benim yazdığımı anlamıyor musun? Beynin mi çalışmıyor? Eğer AK Parti iyi yapsaydı, belediyeyi onlara verirlerdi. ‘CHP’nin kadroları yok mu?’ diye soruyorum. Nasıl devleti yönetmeye talipsiniz o zaman? Türkiye’yi nasıl yöneteceksiniz? Erdoğan’ın damadını bakan yaptı diye kızanlar, herhâlde altı yaşındaki torununu da Turizm Bakanı, Gençlik ve Spor Bakanı yaparlar diye düşünüyorum.



¥ Devlet Bahçeli’nin size sosyal medyada attığınız Tweet’lerle ilgili bir yorumu var mı?

Genel Başkanımızın, sosyal medyadaki söylediklerimizle ilgili söylediği bir şey yok. Ama AK Parti’ye ve Cumhurbaşkanımıza karşı yazılanlardan rahatsız olduğunu biliyorum. Çünkü Cumhur İttifakı’nı sonuna kadar destekleyen ve inanan birisi olarak özellikle Sayın Cumhurbaşkanı’nı üzecek bir paylaşımdan rahatsız. Genel Başkanımız kişilik itibarıyla beyefendi bir insan. Rahatsız olduğu zaman çevreden haberimiz oluyor. Onu düzeltmeye çalışıyoruz.





MHP lideri Devlet Bahçeli, Cemal Enginyurt’un Tanrı Dağlarında getirdiği tekbir için “Cemal Bey’in bulunduğu yerde siz de olsanız bozkurt gibi ulursunuz” demişti...



¥ Tanrı Dağlarına gittiğinizde çektiğiniz uluma videosu çok konuşuldu. Devlet Bahçeli’nin bir yorumu oldu mu?

Ben on üç yaşında ülkücü oldum. İlk ülkü ocaklarına gittiğimde “Tanrı Dağı kadar Türk, Hira Dağı kadar Müslüman’ız” sloganını gördüğümde, Türk olmanın Tanrı Dağı kadar yüce bir şey, Müslüman olmanın da Hira Dağı gibi duygu olduğunu bilerek büyüdüm. Hep oraya gitmek ve Bozkurt uluması yapmak gibi bir hayalim vardı. İkinci hayalim de Hira Dağı’na gidip tekbir getirmekti. Sıra Hira Dağı’nda… Ama maalesef Tanrı Dağı’na gittiğimde Bozkurtla köpek havlamasını karıştıranların gadrine uğradım. Bozkurt ulumasını köpek havlaması zanneden çok zavallı var bu ülkede. Dolayısıyla bunların eleştirilerine maruz kaldım. Bursasporlulara timsah yürüyüşü yapıyorlar diye timsah mı diyeceğiz? Bu nasıl bir şey? Neyi savunduğunu ve eleştirdiğini bilmeyen garip bir milletiz. Gezi eylemlerinde ayı postuna girenler vardı. Ayı mı diyeceğiz? İnsanın bir hayvanı sevmiş olmasının sakıncası nedir? Ulumanın eleştirilecek ne yanı var? Genel Başkan’ımız bana özel bir şey söylemedi.



En güzel tatil halkla sohbet

Cemal Enginyurt “Memleket, ülke meselelerini tartışmaktan zevk alıyorum. Benim için en güzel tatil, en güzel dinlenme yolu insanlarla yapılan keyifli sohbetlerdir. Türkiye’nin en güzel şehri Ordu’dur. Ordu’yu görmeden ölmek büyük bir vebal olur, gözünüz açık gider” dedi.



CUMHUR İTTİFAKI DOĞRU BİR İTTİFAK

Bahçeli’ye hakarete sabredemiyorum!

¥ Zaman zaman hükûmeti eleştiren açıklamalarınızda oluyor…

Bazen hükûmeti de eleştiren açıklamalar var gibi gözüküyor. Ama hükûmete eleştiri değil. Ben hükûmeti tehdit etmiyorum, karşı çıkmıyorum, uyarı yapıyorum. ‘Emeklilere yüzde 5, memura yüzde 6 zam yetmez’ diyorum. Bunu söylemek hükûmeti eleştirmek değil ki… Mesela; Bülent Arınç ‘Ben Yüksek İstişare Kurulundan aldığım parayı KHK mağdurlarına burs olarak vereceğim’ diyor. Ben de ‘Yapamazsın’ diyorum. KHK mağduru dediklerin FETÖ’cüler. O zaman Cumhurbaşkanı’nın verdiği mücadelenin hiçbir manası kalmamış olur. Türkiye’de fakir kıtlığı mı var? KHK mağdurları fakir de olabilir, ama bunu dillendirecek Arınç değildir. Benim Tweet’lerimde Sayın Bahçeli’ye hakaret edildiğinde sabredemiyorum, sert tepki veriyorum. ‘Efendim çok sert oldu’ diyorlar. Milyonlarca insanın oy verdiği bir lidere ağır hakaret eden bir insan olabilir mi? Biz de ‘Bunlar insan değildir’ diyoruz. Eleştirmek ayrı bir şey, ama Kemal Kılıçdaroğlu’na, Meral Akşener’e ben hakaret etmiyorsam, ‘Sayın Bahçeli’ye de kimsenin hakaret etme hakkı yoktur’ diyerek tepki gösteriyoruz.



¥ Söyledikleriniz niçin yanlış anlaşılıyor?

Baktığınız yere bağlı. Kişinin bakış açısı söylediğinizi yorumlamak olsa doğru yorumlayacak. Ama kişi AK Parti’ye muhalefet yapmış gibi gördüğünde yazı muhalefet gibi gözüküyor ve öyle algılanıyor. Ben Cumhur İttifakı’nın başarısı için 24 Haziran’da, 31 Mart’ta ve 23 Haziran’da mesaisini emeğini en fazla harcayanlardan birisiyim. Cumhur İttifakı’nın doğru bir ittifak olduğuna inanıyorum. Ama Cumhur İttifakı’nın mensubu bir milletvekiliyim diye yanlış gördüklerimi söylemeyecek miyim?



Yanlışa yanlış derim

Geri vitesim yok

¥ Sosyal medyada çok fazla paylaşım yapıyorsunuz. Her söylediğiniz olay oluyor. Niçin bu kadar olay oluyorsunuz?

Çocuk yaştan bu tarafa hep farklı mücadele anlayışıyla büyüdüm. Durumu kabullenen bir tip değilim. Yanlışı gördüğüm zaman ‘yanlış’ demediğimde huzursuz olacağıma inanıyorum. Doğruları da, gerektiğinde teşekkür etmek gerektiğini de bilenlerdenim. Nitekim Cumhurbaşkanı’mız 17 lira fındık taban fiyatını açıkladı. Sosyal medyadan canlı yayından teşekkür ettim. Çünkü milletin lehine ve hayrına olan bir işti. Sosyal medya kullanıcıları, kendilerinin dertleri dışında bir dert edinmeyen yapıya dönüşmüş. Cemal Enginyurt olarak toplumun her kesimin derdini dile getirmeye çalışıyorum. Ama bir konuyla ilgili paylaşım yaptığımda altına ‘Bizim derdimiz ne olacak?’, ‘Bizi unuttunuz mu?’ , ‘Bize söz verdiniz’ gibi hatta hakarete ve küfre varan yorumlar geldiğinde, ben de cevap vermekten geri durmuyorum. Hiç geri vitesim olmadı.