Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Selçuk Böke ANKARA - Ekim ayında Meclisin açılması ile birlikte Ankara vize serbestisi için yeni bir hamle yapacak. Meclisin açılmasıyla gündeme gelecek en önemli başlıklardan birisi yargı reform paketi olacak.



ERDOĞAN TAKİP EDİYOR

Hükümet kanadından hukukçu kurmaylar çalışmalarını sürdürürken, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çalışmaları yakından takip ettiği bildirildi. 11’inci Büyükelçiler konferansında konuya değinen Erdoğan, “Son altı kriteri de süratle çözerek, vatandaşlarımızın hak ettiği kolaylığı sağlamak istiyoruz. Yargı Reformu Stratejimiz bu bağlamda çok önemli bir adım olacaktır. Yeni yasama döneminin başlamasıyla Meclisimizin yargı paketindeki reformlarla ilgili gerekli çalışmayı yapacağına inanıyorum” demişti. Hak ve özgürlüklere ilişkin standartların geliştirilmesine yönelik adımların yer alacağı yargı paketinde, ifade özgürlüğüne ilişkin kararların istinaf aşamasından sonra Yargıtay tarafından incelenmesi konusu da bulunuyor. Tutuksuz yargılanma konusunda önemli adımlar atılarak, bazı suçlarla ilgili ev hapsi ve elektronik kelepçe uygulamasının da hayata geçirilmesi bekleniyor. Ayrıca, bir internet sitesinin tamamına değil, belli sayfaların erişiminin engellenmesine yönelik çalışmaların yapılacağı belirtiliyor.



KRİTİK MADDE: TERÖRÜN TANIMI

Kalan 6 madde arasında, Türkiye ile AB arasındaki en önemli anlaşmazlık noktalarından birini terörle mücadele mevzuatı oluştururken, ‘terörün tanımı’ en kritik madde olarak öne çıkıyor.