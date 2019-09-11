Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Jandarma Komutanlığınca Çukurca'da icra edilen operasyonlarda 1'i yaralı olmak üzere 2 terörist etkisiz hale getirildi. Bölgede iç güvenlik operasyonları devam ediyor.
Hakkari'de 2 terörist etkisiz hale getirildi
11.09.2019 - 20:40 | Son Güncelleme: 11.09.2019 - 20:45
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Hakkari'de yürütülen operasyonlarda 2 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
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