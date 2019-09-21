Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Tamamen milli olarak Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve HAVELSAN A.Ş. mühendislerince geliştirilen Ağ Destekli Veri Entegre 'Savaş Yönetim Sistemi ADVENT' ile TCG KINALIADA gemimizden ilk fiili silah atışları başarılı bir şekilde gerçekleştirildi" denildi.
Milli Savunma Bakanlığı, 'Savaş Yönetim Sistemi ADVENT' ile yapılan atışı paylaştı
21.09.2019 - 16:56 | Son Güncelleme: 21.09.2019 - 17:03
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Milli Savunma Bakanlığı, Ağ Destekli Veri Entegre 'Savaş Yönetim Sistemi ADVENT' ile TCG Kınalıada gemisinden ilk fiili silah atışlarının görüntüsünü paylaştı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Milli Savunma Bakanlığı,Savaş Yönetim Sistemi ADVENT,atış,paylaşm,
651749 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/651749.aspx
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