Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki asker şahıslardan FETÖ'nün örgüt mensubu askerler arasında iletişim yöntemi olarak kullandığı, ankesörlü telefonlar ile kontörlü, büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri ve FETÖ terör örgütü ile irtibatları tespit edilen, biri Bylock kullanıcısı, yedisi aleyhinde beyan ve teşhis olan olmak üzere, 1 aktif görevde 4 ihraç edilen, 2 Görevden Uzaklaştırılan, 2 Emekli, subay ve astsubay rütbesinde asker kişiler ile 3 eski askeri öğrenci hakkında 01/11/2019 tarihinden itibaren gözaltı kararı verilmiştir. Ankara merkezli 4 ili kapsayan gözaltı işlemleri Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğünce devam etmektedir. Şu ana kadar 10 şüpheli yakalanmıştır.