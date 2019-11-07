Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

İkili ilişkilerimizi tüm boyutlarıyla ele alacağız. Türkiye ve Macaristan arasındaki stratejik işbirliğine yönelik adımların ilerletilmesine ilişkin konuları değerlendireceğiz.

Macaristan ile yakın işbirliğimiz var. İlişkilerimizin geliştirilmesi konusu üzerinde duracağız.

Barış pınarı Harekatı ülkemizin gerçek dostlarını görme fırsatı vermiştir. Tüm dost ülkelere teşekkürlerimi sunuyorum ülkemizin yanında duran tüm ülkeleri hayırla yad edeceğiz.

Teröristlerin hamiliğini yapanları da unutmayacağız.

Ülkemiz barış pınarı harekatı ile 8 yıllık planları sadece 8 günde paramparça etmiştir.

Türkiye ile hesaplaşmaya çalışılmasının gerisinde ülkemizin bu başarısı vardır.

‘UEFA’NIN HAKSIZ VE SİYASİ TAVRINI REDDEDİYORUZ’

Görevi spor müsabakaları düzenlemek olan kurumların bu sürece aynı hoyratlıkla dahil olmasının hiçbir amacı yoktur. Gol attıktan sonra asker selamı veren sporcularımızla ilgili akla hayale gelmedik eleştirile hatta dişilin soruşturmaları yapılıyor. Bu aleni bir hukuksuzluktur. UEFA’nın haksız ve siyasi tavrını reddediyoruz.

Dünyanın değişik yerlerinde bu selamla alakalı devreye soktuğunuz bir işlem yoktur.

Türkiye’nin sporcuları söz konusu olunca durum değişiyor.

SORU CEVAP

TRUMP İLE TELEFON GÖRÜŞMESİ

Muhalefette ben başından itibaren ben Sayın Bahçeli’nin duruşunu attığımız adımlara verdiği desteği şükranla yad etmek durumundayım. Çünkü gün bir ve beraber olma dayanışma günüdür.

ABD seyahatimin iptal edilmesi konusuna yönelik bu konuda da biz müsaade etsinler de gidilmesi mi gidilmemesi mi faydalı değerlendirelim. Bu konularla ilgili çok geniş kapsamlı bir değerlendirme fırsatı yapma fırsatı bulduk. Dün akşamki telefon görüşmesini bekledim. Ve telefon görüşmesinden sonra gitme kararını verdim.

Ayrıntılar geliyor...