Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Haber Merkezi - Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Millî Ordusu (SMO) tarafından gerçekleştirilen Barış Pınarı Harekâtı’nın başarıya ulaşmasının ardından ABD ve Rusya ile varılan mutabakatlara rağmen sahada yaşananlar kafalarda soru işaretleri doğuruyor. Soçi ve Ankara mutabakatlarının üstünden üç hafta geçerken, terör örgütü YPG/PKK’nın belirlenen bölgelerden tam olarak çekilmediği, TSK ve SMO’ya yönelik taciz atışları ve ihlallerinin sürdüğüne dikkat çekiliyor. Uzmanlar, güvenli bölgede terör örgütünün varlığının sürmesi hâlinde ara verilen Barış Pınarı Harekâtı’nın kaldığı yerden devam edebileceğine işaret ediyor.



Mehmetçiğe çirkin saldırı

Güvenli bölge uygulamaları kapsamında Türkiye ile Rusya’nın ortak kara devriyeleri sürüyor. Türk ve Rus askerlerinin gerçekleştirdiği devriyeler sırasında terör örgütü YPG yandaşları Mehmetçiğe taşla saldırdı. Bu sırada zırhlı araca tırmanırken düşen ve öldüğü propagandası yapılan kişi ise YPG’li terörist çıktı.

