Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Haber Merkezi - Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Millî Ordusu (SMO) tarafından gerçekleştirilen Barış Pınarı Harekâtı’nın başarıya ulaşmasının ardından ABD ve Rusya ile varılan mutabakatlara rağmen sahada yaşananlar kafalarda soru işaretleri doğuruyor. Soçi ve Ankara mutabakatlarının üstünden üç hafta geçerken, terör örgütü YPG/PKK’nın belirlenen bölgelerden tam olarak çekilmediği, TSK ve SMO’ya yönelik taciz atışları ve ihlallerinin sürdüğüne dikkat çekiliyor. Uzmanlar, güvenli bölgede terör örgütünün varlığının sürmesi hâlinde ara verilen Barış Pınarı Harekâtı’nın kaldığı yerden devam edebileceğine işaret ediyor.



ABD SÖZÜNÜ TUTMADI

Gazetemize konuşan Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Sıtkı Bilgin, ABD’nin verilen sözleri yerine getirmediğini ve Rusya’nın da terör örgütü YPG’yi kullanmak istediğini belirtti. Prof. Dr. Bilgin şunları söyledi: ABD ile yapılan mutabakatlar çerçevesinde, Trump, askerlerinin Suriye’den çekeceğini belirtti. Ancak gördük ki ABD, kendisi için riskli olan bölgelerden daha az riskli olan petrol bölgeleri Rakka ve Deyrizor’a çekildi. Rusya ise petrol rezervinin olduğu Haseke’de. Suriye’de şu anda bir enerji savaşı olduğunu da görüyoruz.



ABD bir taraftan Türkiye ve Rusya’nın iş birliğini önlemeye çalışıyor, diğer taraftan da PKK/YPG’yi elinde tutuyor. Birçok yerin ABD eliyle Rusya’ya verildiğini gördük. YPG, Türkiye-Suriye sınır hattı boyunca 30 kilometrenin gerisine çekilecekti, bunun da olmadığını görüyoruz. ABD’nin verdiği sözlerde stratejik açık ortaya çıktı. Bu stratejik açık sebebiyle Türkiye, Rusya ile de mutabakat yapmak zorunda kaldı.



KIBRIS HAREKÂTI KADAR ÖNEMLİYDİ

Rusya ise rejimle birlikte hareket etmenin avantajını kullanıyor. Türkiye’nin ve ABD’nin Suriye’de etkisinin azalmasını istiyor. Rusya, PKK/YPG’yi kullanmak istemesi ve Esad rejimi ile hareket etmesi noktasında Türkiye ile ters düşüyor. Türkiye açısından baktığımızda ise Barış Pınarı Harekâtı ile büyük bir kazanım elde ettik. Küresel güçlerin Suriye’nin kuzeyinde oluşturmak istedikleri terör koridorunu parçalamış olduk. Bunun Kıbrıs Barış Harekâtı kadar önemli bir harekât olduğunu belki de ilerde tarihçiler yazacaktır.



Mehmetçiğe çirkin saldırı

Güvenli bölge uygulamaları kapsamında Türkiye ile Rusya’nın ortak kara devriyeleri sürüyor. Türk ve Rus askerlerinin gerçekleştirdiği devriyeler sırasında terör örgütü YPG yandaşları Mehmetçiğe taşla saldırdı. Bu sırada zırhlı araca tırmanırken düşen ve öldüğü propagandası yapılan kişi ise YPG’li terörist çıktı.