Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Batuhan Yaşar BUDAPEŞTE/İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Pek çok ülke Barış Pınarı Harekâtı konusunda haklı olduğumuzu biliyor, bazıları ise oyunları bozulduğu için rahatsız oluyor” dedi. Macaristan dönüşünde medya mensuplarıyla bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Temsilciler Meclisinden geçen Türkiye aleyhtarı tasarılardan ABD Başkanı Donald Trump’ın da rahatsız olduğunu söyledi.

Erdoğan şunları kaydetti: ABD ile stratejik ortaklığımıza sığmayacak bazı gelişmeler bizi ciddi manada rahatsız etmektedir. Bunu aşabilmek için de bu ziyaretin çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Özellikle sözde Ermeni yasa tasarısı ve yaptırım tehditleri ile bizi yıldırmaya çalışma gayretleri var. Sayın Trump’ın da bunun farkında olduğunu önceki akşamki telefon görüşmesinde de hissettim. “Bugüne kadar bu nasıl oldu?” diye sordu. Bu soru üzerine ben de “Ben bugüne kadar oğul Bush ve aynı şekilde Obama ile de çalıştım. O dönemlerde onlar bu işi komisyona havale ederlerdi ve komisyondan dönerdi. Şimdi ise komisyonu by-pass ettiler ve kongreye gönderdiler” dedim. Kendisi “Ben bunu inceleyeceğim ve arkadaşlarla konuşacağım” dedi.

Kendisinin şu ifadesi de manidardı: ‘13 Kasım ziyareti için iyi bir hazırlık yapıyoruz’ dediler. Biz de bu iyi hazırlığa karşı kendimiz de iyi bir hazırlık yapıp gideceğiz. Temennim odur ki gerçekten başarı bir ziyaret olur.



SÖZLERİNİ TUTMADILAR

∂ Teröristlerin üzerinde mutabakat sağlanan alanlardan çekilmediğini ve saldırıların devam ettiğini görüyoruz. Eğer mutabakat gerçekleşmezse operasyon seçeneği Türkiye açısından hâlâ masada mı?

Malum şu anda Rusya, rejim güçleri ile beraber hareket ediyor. Rejim güçleri ile hareket ederken de belli yerlerde terör örgütü PKK-PYD-YPG ile bağlantısı var. ABD de “Menbiç’ten terör örgütlerini çıkaracağız” dedi ama hâlâ oradalar. Aynı şey Ayn el-Arab’da da var. Burada AB de sözünü tutmamıştır. 2015 yılında 3 milyar avro vereceklerdi. Oralarda kaldılar.

Tel Abyad ve Resülayn bölgesinde kontrolümüz devam ediyor. Ancak Resülayn’ın güneyinde Tel Tamer bölgesi var. Burası terör örgütünün bulunduğu bir yer. Terör örgütü rahat durmuyor ve oradan sınırlarımızı sürekli taciz ediyor. Aynı şey Menbiç’te var. Aynı durum Ayn el-Arab çevresinde var. Burada yine PKK-PYD-YPG en ufak fırsatı bulduğunda bunu yapıyor. Mesela dün sabah Tel Tamer bölgesinde Suriye Millî Ordusuna karşı terör örgütleri saldırıda bulundu ve 11 kişi şehit oldu. Tabii onlar da bunu karşılıksız bırakmadılar. Onlar da 10’un üzerinde terörist öldürdü. Mücadele bu şekilde kararlılıkla devam ediyor. ABD ziyaretimizde bunların hepsini kendileriyle paylaşacağız.



∂ Kırmızı bültenle aranan Mazlum Kobani adlı terörist ile ilgili Trump’la görüşmenizde masada neler olacak?

Terör örgütünün Mazlum Kobani diye ad taktığı Ferhat Abdi Şahin isimli terörist PKK terör örgütünün elebaşlarından bir tanesi. Biz önceki akşamki görüşmemizde Sayın Trump’a dedik ki “ne yazık ki siz böyle bir kişiyle bir araya geliyorsunuz. Bunu kınıyoruz.” Elimizde malum mektup var. (Kılıçdaroğlu ağzına dolamıştı) Bu mektubu ben Sayın Trump’a takdim edeceğim. Siz bana bu mektubu bu adamın ara bulucu olmasını düşünerek gönderdiniz. Dedim ki “Ben böyle bir teröristi veya terör örgütünü muhatap almam. Bunun üzerine kendisi “Pence’i göndereceğim” dedi. Ardından Pence’i, Pompeo ve O’Brien da yanında olmak üzere bize gönderdi.

Ferhat Abdi Şahin denilen adamın birçok terör saldırılarında rol aldığını biliyoruz. Sayın Başkan’a mektupla birlikte bu teröristin suç dosyasını da takdim edeceğiz.

Biz terör devleti kurmaya yönelik oyunu bozduk. Güney sınırımızı birilerinin hatırına feda edemeyiz.



∂ Irak’ta 2003’den beri ilk defa bu denli büyük protesto gösterileri ile karşılaşıyoruz. TSK’nın Kandil’deki operasyonları Irak’taki bu durumdan dolayı sekteye uğrayabilir mi?

Biz Pençe 1-2-3 harekatlarımızı aynı kararlılıkla devam ettiriyoruz. Sincar ise Sincar, Kandil ise Kandil… Aynen devam edeceğiz.

Irak’taki bu ayaklanmaların arkasında kimler yatıyor? Tabii bunun İran’a sirayet etme noktasındaki durumlarını da tahmin ediyoruz. Çünkü dert İslam dünyasını bölmek.



Önce diğer ülkeler çıksın

Burada son terörist bölgeyi terk etmedikten sonra biz bu işi bırakmayız. Bu işin bir boyutu. İkinci olarak, diğer ülkeler buradan çıkmadıktan sonra biz buradan çıkmayız. Üstelik Suriye ile sınırları dahi yok. Bizim Adana Mutabakatı gibi bir belgemiz var. Bu terör örgütleri temizlenmedikçe, Adana Mutabakatı’nın bize vermiş olduğu yetkiyle buradaki duruşumuzu aynen devam ettireceğiz.