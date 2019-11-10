Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye’nin kuzeyinde PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlatılan ve Suriye Milli Ordusu (SMO) askerlerince desteklenen Barış Pınarı Harekâtı kapsamında temizlenen Resülayn’da hayat normale dönmeye başladı. AFAD, Kızılay ve STK’ların yardım elini uzattığı şehirde 30 bin kişi evine döndü. Terör örgütü PKK/YPG tarafından tahrip edilen evlerini onarmaya çalışan Suriyeliler, bir taraftan da geriye kalan eşyalarını topluyor. Terör örgütünün kurduğu bomba düzenekleriyle patlatılan evlerindeki duvarları da onarmaya başlayan bölge halkı, hafriyatları kaldırdıktan sonra evlerine yerleşiyor.

Resülayn’da yürütülen çalışmaları denetleyen Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, ilçenin içme suyu, altyapı, kamu kurumlarına ait tesislerinin hizmet verebilir seviyeye getirilmesi için çalışmalara başlandığını, en fazla bir ay içerisinde şehrin yepyeni bir görünüme kavuşacağını söyledi. Vali Erin, Resülayn’da sağlık, eğitim, mahalli hizmetler gibi alanlarda Suriye vatandaşlarının görev aldığını, Türkiye’den gelen ekiplerin de onlara yardımcı olmaya çalıştığını söyledi. Resülayn ilçe merkezine yaklaşık 30 bin Suriyelinin döndüğünü dile getiren Vali Erin, harekât sırasında Resulayn’ın tamamına yakınının boşaltılmış olduğunu hatırlattı. Bekir

