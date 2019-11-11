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Dışişleri Bakanlığı'ndan Bolivya açıklaması
11.11.2019 - 15:46 | Son Güncelleme: 11.11.2019 - 15:47
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Dışişleri Bakanlığı: Türkiye, yönetimlerin demokratik süreçlerle işbaşına gelmesi ilkesine önem atfetmektedir. Bu bağlamda, Bolivya’da Devlet Başkanı Evo Morales’in istifasıyla sonuçlanan gelişmeleri endişeyle takip ediyoruz. Ülkede gerginliğin azaltılmasını, normal yaşama dönülmesini ve demokrasinin Bolivya halkının tercihleri doğrultusunda işletilerek, yenilenecek seçimler suretiyle barış, huzur ve istikrarın tesis edilmesini temenni ediyoruz.
Etiketler : Bolivya,
661899 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/661899.aspx
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