Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye, yakaladığı yabancı uyruklu DEAŞ’lı teröristleri ülkelerine göndermeye başladı. İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı yaptığı açıklamada, Bakan Süleyman Soylu’nun geçen hafta açıkladığı doğrultuda yabancı terörist savaşçıların (YTS) iadelerine başlandığını söyledi. Çataklı, Türkiye’deki Geri Gönderme Merkezinde işlemleri tamamlanan ABD, Alman ve Danimarka uyruklu üç YTS’nin, Göç İdaresi Genel Müdürlüğünce Türkiye’den deport (sınır dışı) edildiğini bildirdi. Çataklı, geri gönderme merkezlerindeki Alman uyruklu yedi YTS’nin de seyahat programlarının yapıldığını ve 14 Kasım’da sınır dışı edileceğini söyledi.

SÜREÇ DEVAM EDECEK

Suriye’de yakalanan İrlanda uyruklu iki YTS’nin işlemlerinin tamamlanmak üzere olduğunu ve ülkelerine gönderileceğini aktaran Çataklı, şunları kaydetti:

Suriye’de yakalanan Alman uyruklu iki YTS’nin ise seyahat programları tamamlanarak bu hafta içerisinde sınır dışı edilmesi planlanmaktadır. Ayrıca Suriye tarafında yakalanan Fransız uyruklu 11 YTS’nin işlemleri devam etmektedir. Suriye’de yakalanan YTS’lerin uyruk tespit çalışmaları tamamlanmış olup, detaylı mülakatları yüzde 90 oranında sonuçlandırıldı ve ilgili ülkelerle temas kuruldu. Yabancı terörist savaşçıların kendi ülkelerine iade sürecine kararlılıkla devam edilecek.

AVRUPA TELAŞLANDI

Türkiye’nin yabancı uyruklu DEAŞ’lı teröristleri ülkelerine iade etme sürecini başlatması, Avrupa’yı telaşlandırdı. Türkiye’nin bu adımı Alman medyasında geniş yer buldu. Ülkenin en çok okunan gazetelerinden Bild, yedi Alman uyruklu DEAŞ’lı teröristin iade edilecek olmasını manşetine taşıdı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın fotoğrafının kullanıldığı haberde, Erdoğan’ın söylediklerini yapmaya başladığı ifade edildi.

SORUMLULUKTAN KAÇIYORLAR

Avrupa Birliği ülkelerinden beş bine yakın kişinin DEAŞ’a katıldığı tahmin ediliyor. Avrupa ülkeleri, yakalanan DEAŞ’lılar ile ailelerini alma konusunda sorumluluktan kaçıyor. Hollanda mahkemesi sadece DEAŞ’a mensup kadın ve çocuklarının ülkeye dönüşünün kabul edilmesine karar verdi. Bosna Hersek de ülke vatandaşı DEAŞ’lıların iadesini kabul edecek. Türkiye’deki cezaevlerinde bulunan bin 172 DEAŞ’lının 750’si yabancı uyruklu. Bunlar İngiltere, Fransa, Almanya, İsveç, İsviçre, Belçika, ABD ve Rusya’nın da aralarında olduğu 40 ülkenin vatandaşları.

TAMPON BÖLGEDE KALDI

Türkiye’nin Edirne’deki Pazarkule Sınır Kapısı’ndan sınır dışı ettiği ABD vatandaşı DEAŞ’lı terörist, Yunanistan tarafından kabul edilmedi. Pazarkule’nin karşısında bulunan Kastanies Sınır Kapısı’ndaki Yunanlı görevliler tarafından yaya olarak geri gönderilen DEAŞ’lı terörist, Türkiye de kabul etmeyince iki ülke arasındaki tampon bölgede beklemeye başladı.