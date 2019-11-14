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MSB: PKK/YPG tarafından depo olarak kullanılan okul binasında 50 adet anti tank mayını bulundu
14.11.2019 - 14:17 | Son Güncelleme: 14.11.2019 - 14:19
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
MSB:"Barış Pınarı Harekât Bölgesinde arama tarama faaliyetleri devam ediyor. PKK/YPG terör örgütü tarafından depo olarak kullanılan okul binasında 50 adet anti tank mayını bulundu."
Kaynak: İHA
Etiketler : MSB,anti tank aracı,
662558 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/662558.aspx
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