Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Bölgenin kadim halkına mensup, Ermeni Katolik Kilisesi Papazı dostumuz Sn Hovsep BEDOYAN ve babasının, menfur bir terör saldırısı sonucu katledildiğini büyük üzüntüyle öğrendik. Bölgeye barış gelmesini engellemeyi amaçlayan bu alçak terör saldırısını en şiddetli şekilde kınıyoruz." ifadelerini kullandı.
Milli Savunma Bakanlığından taziye mesajı
14.11.2019 - 18:47 | Son Güncelleme: 14.11.2019 - 19:11
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Milli Savunma Bakanlığı, Ermeni Katolik Kilisesi Papazı Hovsep Bedoyan ve babasının, terör saldırısında hayatını kaybetmesini üzüntüyle karşıladığını belirtti.
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