Zincir marketlerde satılan fındık ve fıstık ezmesi gibi ürünleriyle bilinen ünlü bir markanın üreticileri, içinde bulunduğu darboğaz nedeniyle konkordato ilan etti. Mahkeme Ordu merkezli iki şirket için 3 ay geçici mühlet kararı verdi. Alacaklıların itiraz için 7 gün süresi bulunuyor. İşte detaylar...

Türkiye'de konkordato ilan eden firmalara bir yenisi daha eklendi. Türkiye'de özellikle zincir marketlerde satılan ve rafların tanıdık markası olan Nut Master için tehlike çanları çalıyor.

2 FİRMA DA KONKORDATO İLAN ETTİ

Ünlü markanın üreticileri olan DKC Grup Gıda ve Bolaman Park Gıda, mali darboğaz nedeniyle mahkemenin yolunu tuttu. Ordu merkezli 2 firma konkordato ilan etti.

MAHKEMEDEN 3 AYLIK GEÇİCİ MÜHLET KARARI

Fatsa 1. Asliye Hukuk Mahkemesi, 2 şirket için de 3 aylık geçici mühlet kararı verdi. 14 yıldır üretimde olan olan şirketler ve bu şirketlerin sahipleri Cemal Can Gür, Doğukan Gür, Ömer Faruk Gür ve Turgay Kaynar da 3 ayla sınırlı geçici konkordatoya dahil oldu.

ALACAKLILARIN İTİRAZ HAKKI VAR

Mahkeme alacaklılar için 7 günlük itiraz süresi verdi. Alacaklıların bu süre içerisinde konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hal bulunmadığını delilleriyle birlikte mahkemeye sunarak konkordato talebinin reddini isteyebilecekleri belirtildi.

