Çikolata devi iflasın eşiğinde! Ünlü marka konkordato ilan etti
Zincir marketlerde satılan fındık ve fıstık ezmesi gibi ürünleriyle bilinen ünlü bir markanın üreticileri, içinde bulunduğu darboğaz nedeniyle konkordato ilan etti. Mahkeme Ordu merkezli iki şirket için 3 ay geçici mühlet kararı verdi. Alacaklıların itiraz için 7 gün süresi bulunuyor. İşte detaylar...
- DKC Grup Gıda ve Bolaman Park Gıda adlı iki firma konkordato ilan etti.
- Her iki firma da mahkemeden 3 aylık geçici mühlet kararı aldı.
- Şirket sahipleri Cemal Can Gür, Doğukan Gür, Ömer Faruk Gür ve Turgay Kaynar da geçici konkordatoya dahil oldu.
- Alacaklılar 7 günlük itiraz süresi içerisinde konkordato talebinin reddini isteyebilecek.
Türkiye'de konkordato ilan eden firmalara bir yenisi daha eklendi. Türkiye'de özellikle zincir marketlerde satılan ve rafların tanıdık markası olan Nut Master için tehlike çanları çalıyor.
ÖTV'siz araçta şartlar değişti! İşte Türkiye'de vergisiz alınabilecek otomobiller
2 FİRMA DA KONKORDATO İLAN ETTİ
Ünlü markanın üreticileri olan DKC Grup Gıda ve Bolaman Park Gıda, mali darboğaz nedeniyle mahkemenin yolunu tuttu. Ordu merkezli 2 firma konkordato ilan etti.
MAHKEMEDEN 3 AYLIK GEÇİCİ MÜHLET KARARI
Fatsa 1. Asliye Hukuk Mahkemesi, 2 şirket için de 3 aylık geçici mühlet kararı verdi. 14 yıldır üretimde olan olan şirketler ve bu şirketlerin sahipleri Cemal Can Gür, Doğukan Gür, Ömer Faruk Gür ve Turgay Kaynar da 3 ayla sınırlı geçici konkordatoya dahil oldu.
Akaryakıta indirim! Tabela bu gece değişecek
ALACAKLILARIN İTİRAZ HAKKI VAR
Mahkeme alacaklılar için 7 günlük itiraz süresi verdi. Alacaklıların bu süre içerisinde konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hal bulunmadığını delilleriyle birlikte mahkemeye sunarak konkordato talebinin reddini isteyebilecekleri belirtildi.