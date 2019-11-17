Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bilecik Devlet Hastanesinde Vali Şentürk'ün yaptığı açıklamada, "Kontrolsüz giriş yapan bir aracın çarpması neticesinde yaralımızın durumu iyi çok şükür, müşahede altına tutuluyor her ihtimale karşı. Ama bir uzmanımızı kaybettik hepimizin başı sağ olsun" dedi.