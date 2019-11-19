Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla bekleyişini sürdüren annelerden Songül Altıntaş, 5 yıl önce dağa kaçırılan oğlu Müslüm’e kavuşma ümidiyle nöbete devam ettiğini söyledi. Oğlundan haber alamadığını, onu çok özlediğini anlatan Altıntaş, “Onsuz evimiz bomboş. Oğlum olmadan âdeta yaşayamıyoruz” dedi. Eylemlerinden vazgeçmeyeceklerini dile getiren Altıntaş, “Kar da gelse kış da gelse buradan gitmiyorum. Çocuğumu almadan gitmiyorum. 77 gündür buradayız. 77 yıl da geçse buradayım. Ömrüm yettiği kadar buradayım” ifadelerini kullandı.

Baba Şevket Altıntaş da sanatçılara seslenerek kendilerine destek vermelerini istedi. Sanatçılara nöbet tuttukları alana davet eden Altıntaş, şunları söyledi:

“Ünlü kişiler, sanatçılar, futbolcular yeterince bize destek vermiyor. Sanatçı arkadaşlar lütfen sesimize biraz daha duyarlı olun. Bizi bir başkasından değil bizi bizden dinleyin. Neden söylüyorum bu sözü, deniliyor ki oraya terörist anne ve babalarını ziyarete mi gideceksiniz, bu sorunun cevabını gelin bizden dinleyin. Bizler terörist babası değiliz, kandırılan kaçırılan 14 yaşındaki çocukların ailesiyiz.”