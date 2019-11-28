Ankara TEM ekiplerince, DEAŞ terör örgütü ve çatışma bölgeleriyle irtibatı tespit edilen yabancı uyruklu 10 şüpheliden 9'u gözaltına alındı.
Ankara'daki DEAŞ operasyonunda yabancı uyruklu 9 kişi yakalandı
28.11.2019 - 10:30 | Son Güncelleme: 28.11.2019 - 10:31
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ankara TEM ekiplerince, DEAŞ terör örgütü ve çatışma bölgeleriyle irtibatı tespit edilen yabancı uyruklu 10 şüpheliden 9'u gözaltına alındı.
Kaynak: AA
Etiketler : Deaş,operasyon,
665377 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/665377.aspx
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