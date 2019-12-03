Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Terör örgütü YPG/PKK’nın zorla silah altına aldığı 14 yaşındaki Müeyyed Şabo, Barış Pınarı Harekâtı sırasında örgütten kaçarak Suriye Millî Ordusu’na teslim oldu. Yaşadıklarını anlatan Şabo, Resülayn’ın doğusundaki Katof köyünden olduğunu, babası ölünce YPG tarafından silah zoruyla kaçırıldığnı söyledi. Şabo “Bir gün evde otururken PKK’lılar geldi ve köydeki genç erkekler ile kızları toplamaya başladılar. Bizi bir birliğe götürdüler. Orada 40 gün silah ve örgüt hakkında eğitimler verdiler. Silah zoruyla örgütün sözde eğitim merkezlerinde benimle 12-14 yaşlarında çocukların da aralarında olduğu 84 kişi vardı. Eğitim sırasında bize ‘Resülayn’a gideceksiniz ve eğer bir operasyon olursa cephe hattında savunma yapacaksınız.’ diye talimatlar verildi. Silah taşıyabilecek herkesi alıyorlardı” diye konuştu. Terör kampında PKK propagandası yapıldığına dikkati çeken Şabo, kaçış hikâyesini şöyle anlattı: Resülayn’a doğru yola çıkmıştık. Menacir bölgesine ulaştığımızda üzerimizde askeri elbiseler vardı. Bunları sivil elbiselerle değiştirdik. Birileri silah getirecekti. Beklememizi söylediler. 20 kişiydik. Bir hendekte saklandık ve evlerimize kaçtık. 02.00 sularında evime ulaştım. Annem beni karşıladı. Beni görür görmez secdeye kapandı. Ağlamaya başladı.