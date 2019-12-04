Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

NATO'nun (Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü) 70. yılında gerçekleşen tarihi zirveden ilk sonuç geldi.

İngiltere'nin başkenti Londra'da bir araya gelen 29 üye ülke lideri, üç saatlik toplantının ardından Londra Deklarasyonu'nu imzaladı.

Bildiriden ilk dikkat çeken maddeler şöyle:

"Terörizm bütün türleri ve tezahürleriyle hepimiz için tehdit olmaya devam ediyor.

Çin'in artan nüfuzu ve uluslararası politikalarının ortaya çıkardığı fırsat ve sınamaları ittifak olarak birlikte ele almalıyız.

ABD dışındaki müttefiklerin savunma harcamaları 5 yıldır artıyor. Savunmaya 130 milyar dolardan fazla yatırım yapıldı."