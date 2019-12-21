Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Damla Peker ANKARA

TBMM Obezite Alt Komisyonunda konuşan Sağlık Bakanlığı Sağlıklı Beslenme Ve Hareketli Hayat Daire Başkanı Dr. Nazan Yardım, yeşil alan ve bisiklet yolları konusunda belediye yönetimlerini eleştirdi. Komisyonda yaptığı sunumda belediyelerle ilgili tespit ve tekliflerde bulunan Yardım, özetle şunları söyledi:

∂ Belediyelerden mutlaka, fiziki aktiviteyi günlük hayatın bir parçası yapabilmek için geniş yaya yolları ve kaldırımlar istiyoruz. Ancak, bu kaldırımların genişliği küçük tutuluyor.

∂ Şu anda birçok belediye ağaçsız. Sadece apartmanların içerisinde küçük bir çam ağacı ya da bir gül ağacı bırakıyorlar. Oysa belediyelerin asli görevi mutlaka ana caddeleri ve sokakları ağaçlandırmak.

∂ Bazı belediyeler ‘Biz bunu yapamayız. Esnaf önünün kapatılmasını istemiyor’ diyor. Ağacın olmasının esnaf için bir gerekçe olamayacağını düşünüyoruz.

ULAŞIM ARACI OLSUN

∂ Okullarda beden eğitimi derslerinde bisiklet bilmeyenlerin bisiklet öğrenmesi, bahçesi olan okullarda çocukların rahatlıkla bunu kullanması için Millî Eğitim Bakanlığından okul isimleri aldık.

∂ Belediyelere, bisiklet yolu yapmalarına mukabil, bisiklet tahsis ettik. Biz bisikleti ulaşımda istiyoruz.

∂ Güvenlik meselesi karşılanmadan bisikletle çocukların çıkması da mümkün değil.

∂ İzmir, İstanbul sahil yoluna yaptı ama maalesef Ankara’da yok. Belediyelerden alınan rakamlara göre 2 bin 400 kilometre civarında bisiklet yolu var; Iğdır, Ardahan, Şırnak, Kırklareli, Hatay ve Ağrı’da hiç yok.