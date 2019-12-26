Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Eğitim Fakültesi 8. geleneksel fen bilimleri proje sergisi Rektör Prof. Dr. Bünyamin Şahin tarafından açıldı. Sınıf öğretmenliği 3. sınıf öğrencileri tarafından düzenlenen sergide; engelleri fark ederek sinyal veren baston, yolda buzlanma olduğunda solüsyon püskürten sistem, orman yangınlarında mücadele için hazırlanan projelerin yanı sıra toplu taşıma araçlarında kalan yolcuların daha az ücret ödemelerini sağlayan proje dikkat çekti.



Şehir merkezinden üniversiteye gidip gelirken ayakta yolculuk yapmak zorunda kalan öğrenciler tarafından geliştirilen projeye "adaletli otobüs sistemi" adı verildi. Projeyi hazırlayan öğrencilerden Alper Aydoğan, projenin toplu taşıma araçlarında, ayakta ve oturarak seyahat edenlerin farkı ücret etmesi mantığından yola çıkarak geliştirildiğini belirtip “Proje aşamasında olan sistem minibüsteki koltukların altındaki sensör sayesinde tamamen dolu olduğunu bildirdiğinde devreye giriyor. Koltuklar tamamen dolduktan sonra minibüse binen öğrencilerin hepsi 1.85 lira yerine 1.50 kuruş ödeyecek. Bunu minibüsçülere söylesek ‘sen benim ekmeğimle oynadın’ diye bizi otobüse almaz. Bunu sadece öğrenci kartı olanlar için veya daha sonra halk otobüslerinde de uygulayabiliriz. Ama ilk önceliğimiz öğrenciler. Öğrencilerin her kuruşa ihtiyacı var. Bu projenin hayata geçirilmesini umut ediyoruz. Öğrenci ve öğretmenlerden olumlu dönüşler aldık” dedi.



Öğretim Üyesi Gamze Hastürk ise bilgili donanımlı ve üretken öğretmenler yetiştirmeyi amaçladıklarını ifade ederek, "Bu doğrultuda da sınıf öğretmenliği 3. Sınıf öğrencilerimiz günlük hayatla ilişiklilendirilebilen, fen bilimlerinin uygulama alanına uygun geri dönüşüm yenilenebilir enerji kaynakları, engelliler için daha rahat bir yaşam gibi günlük hayatın içerisindeki problemlere çözüm üretmeye çalıştılar. Bu projeler kapsamında materyaller gerçekleştirdiler. Öğretmen adaylarımız bu projeler sayesinde öğrencilerle buluştular, ürettikleri çalışmaları onlara sergileme imkanı buldular” diye konuştu