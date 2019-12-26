Ankara Emniyetinin düzenlediği operasyonda, yılbaşında eğlence mekanlarına satılmak üzere hazırlanan 10 bin 404 şişe sahte içki ele geçirildi.
Ankara Emniyetinden sahte içki operasyonu
26.12.2019 - 11:07 | Son Güncelleme: 26.12.2019 - 11:10
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ankara Emniyetinin düzenlediği operasyonda, yılbaşında eğlence mekanlarına satılmak üzere hazırlanan 10 bin 404 şişe sahte içki ele geçirildi.
Kaynak: AA
Etiketler : sahte içki,Ankara Emniyet Müdürlüğü,
671120 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/671120.aspx
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