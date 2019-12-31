Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İrfan Özfatura- Murat Öztekin

Türk-İslam ülküsünün mimarı ve gazetemizin merhum yazarı Seyyid Ahmet Arvasi, vefatının 31. yılında unutulmadı. 31 Aralık 1988 tarihinde aramızdan ayrılan milliyetçi mütefekkir Arvasi, önceki gece gazetemizin tertiplediği panelle yâd edildi. Bahçelievler Belediyesinin destekleriyle İhlas Koleji Bahçelievler Konferans Salonunda yapılan paneli Hüseyin Sarıkoç idare ederken 21. dönem İstanbul MHP Milletvekili Bozkurt Yaşar Öztürk, KOCAV Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Dr. Zekeriya Kökrek ve eğitimci Mustafa Kuvancı konuşmacı olarak yer aldı. Panelistler hem yakından tanıdıkları Arvasi Hoca’nın İslam merkezli milliyetçilik anlayışını, hem de onunla olan hatıralarını anlattı.

Bozkurt Yaşar Öztürk:

MİLLİYETÇİLİĞİN TANIMINI YAPTI

Bozkurt Yaşar Öztürk “Arvasi Hoca, dik durur, düşündüğü gibi yaşardı. Biz genç öğretmenlere güç veren oydu, bize kaderinizi yaşarsınız derdi. Necip Fazıl da Erenköylü idi, beraber ziyarete giderdik. Üstat Necip Fazıl asla Arvasi Hoca ile aynı seviyede oturmaz, onu koltuğa buyur eder kendisi yere çökerdi. Hiçbir yazısında ve sohbetinde hocam Kürt meselesi dememiştir. Doğu ve Güneydoğu meselesi demiştir. 12 Eylül darbecileri Hoca’mı hücreye atarak sağlığını bozdu. Ama hiçbir zaman mücadeleyi ve yazmayı bırakmadı. Hasta hâliyle bile Anadolu’dan gelenlere, on binlerce öğrencisine kapısı hep açıktı. Dersine giren öğrenciler, hiç girdikleri gibi çıkmazlardı. Mutlaka bir şeyleri alır ve çıkarlardı” dedi.

Öztürk, Arvasi Hoca ile yaşadığı hatıraları şöyle dile getirdi: Hiç unutmam Taksim Kültür Merkezine bir toplantıya gitmiştik, konuşmacılar hep İslam’ı nasıl kurtaracağımızı anlattılar. Arvasi Hoca ise celalli bir şekilde mikrofona geldi, ‘Siz İslam’ı kurtarmaya değil İslam’la kurtulmaya bakın’ dedi.

Seyyid Ahmet Arvasi’nin milliyetçiliğe ışık olduğunu ifade eden Bozkurt Yaşar Öztürk şunları söyledi: Ben İstanbul Ülkü Ocakları yöneticisiyken gençlere milliyetçiliği ve ülkücülüğü tarif edemiyorduk. Arvasi Hoca bunu başardı. Ahmet Arvasi ‘Ben aslında Arap’ım ama bin yıldır İslam’ın bayraktarlığını yapan millete mensup olmaktan şeref duyarım. Ben bir Türk milliyetçisiyim’ demişti ki, tarif buydu. O günlerde ateş ve barutla birlikteydik pek okumaya zamanımız olmuyordu. Arvasi Hoca ülkücülüğün içini doldurdu. Bize ırkçı diyenler cevabını aldı. 1980 öncesi Marksist-Leninist, Maocu gibi bölücü ve yıkıcı hareketlerin yanısıra Pakistan’dan Mevdudi, Mısır’dan Hasan el-Benna ve İran’dan Ali Şeriatilerin rüzgârı ülkemizde eserken Arvasi Hoca bunların yanlışlarını dile getirdi, Türk nasıl Ehl-i Sünnet anlayışı içinde Müslüman olur, milliyetçi oluru yazı ve sohbetlerinde bize gösterdi.

DR. ZEKERİYA KÜKREK:

GAZETE YAZILARI KİTAP GİBİYDİ

Dr. Zekeriya Kükrek, Arvasi Hoca’dan kaybettiğimiz ihtişamlı geçmişi ve dosdoğru yolu dinlediğini ifade ederek “Yirmili yaşlardaydık, Arvasi Hoca bizi ‘ülküdaşım’ diye takdim ederdi. Bize mesuliyetimizin ne kadar yüksek olduğunu öğretti. Hoca’nın kullandığı kelimeleri biz de kullanıyorduk. İhlası, emaneti, şehadeti biz de söylüyorduk ama Hoca’nın yüklediği manaları şimdi şimdi hissetmeye başladık” şeklinde konuştu.

Seyyid Ahmed Arvasi’nin fikir dünyasına temas eden Kükrek “Necip Fazıl’ın kitaplarından mavera diye öğrendiğimiz öte kavramını, Arvasi Bey şehadet âlemi olarak görüyordu. İhlas kavramını ise İmam-ı Rabbani hazretlerinden naklederek benliğimizdeki ve dışımızdaki putların etkisinden kurtulma olarak anlatıyordu. Hoca, Batılı felsefe akımlarıyla mücadele ederdi. Onda büyüklerin hâllerini görmek mümkündü, kirlenmemiş bir zihinle bakmakta ve tercihini her zaman hayırdan yana yapmaktaydı. Söylediklerini idrak edenler, emaneti devraldılar. Onun gazete yazıları da kitap gibidir. Onun tarifini yaptığı Türk milliyetçiliği bu gün tartışılmıyorsa bir sıkıntı vardır. O Cenab-ı Allah’ın ve Resulü’nün yoluna çağırmaktadır aslında. Arvasi hocanın Türk İslam dünyasına armağanlardan biri de İslam’ın cihanşümul karakterinin kavranmasıdır. Bunu anlayamayanlar reformistlere, ajanlara, din tahripçilerine alet oldular” ifadelerini kullandı.

MUSTAFA KUVANCI:

DERS ANLATIRKEN HERKESİ ETKİLERDİ

Arvasi Hoca hakkında kitaplar yazan Mustafa Kuvancı ise büyük mütefekkiri lise yıllarında evlerine gelen Türkiye gazetesi sayesinde tanıdığını söyledi. Kuvancı “Seyyid Ahmet Arvasi’nin yazı üslubunu çok severdim. Üniversitede okurken bir hocamın tavsiyesiyle Arvasi hakkında çalışmaya başladım. Van’da okuduğum için çok şanslıydım. Çalışmalarım için Arvasi Hoca’nın kardeşi Tahir Arvas’la ve diğer tanıdıklarıyla görüşmeye başladım. Türkiye gazetesinin arşivini de kullandım ve bir tez ortaya çıkardım. Bu tez basılarak Arvasi Hoca hakkında yazılan ilk kitap oldu” dedi.

Tez çalışmaları vesilesiyle Arvasi’nin birçok talebesi ile görüştüğünü dile getiren Kuvancı “Hangisine Seyyid Ahmet Arvasi’nin ismini söylesem, gözleri parıldıyordu. Çünkü onu çok seviyorlardı, ondan ilham almışlardı. O, örnek bir öğretmendi. Beşir Ayvazoğlu ‘Arvasi, sınıfta ders anlatırken herkesi etkisi altına alırdı. Onun bakışından çok okuduğunu, farklı şeyler düşündüğünü sezerdik’ diyor. Arvasi Hoca gerçekten çok okurdu. Başka talebelerinden öğrendiğimize göre Doğu ve Batı düşünce adamlarını görüşlerini derste paylaşır ve doğru olanı anlatırdı. İnşallah Arvasi Hoca’mız gibi daha nice isimler yetişir” şeklinde konuştu.

Prof. Dr. Osman Kemal Kayra:

SEVDİKLERİNİ SEVMELİ

İslam’ın nasıl yaşanılacağını Seyyid Ahmet Arvasi sayesinde öğrendiğini ifade eden Prof. Dr. Osman Kemal Kayra “Üzüldüğüm nokta hâlâ onun hakkında konuşup da onu tam manası ile anlamayan insanlar var. Onu anlamak için onun sevdiklerini sevmek lazım. Seyyid Ahmet Arvasi’yi anlamak ve tanımak için İmamı Rabbani, İmamı Gazali ve diğer İslam âlimlerini çok iyi tanımak gerek” dedi.

Güzel insanlar az yetişiyor

Seyyid Ahmet Arvasi’nin Türk İslam ülküsüne hizmetlerini anlatan eski Adalet Bakanı ve İstanbul Platformu Başkanı İsmail Müftüoğlu “Son dönemde beklediğimiz tarzda güzel insanların yetişmesi oldukça azdır. Bu eksiği gönül sultanları tamamlamışlardır. Seyyid Ahmet Arvasi de insanı insan yapan değerlerin ortaya çıkması için büyük gayretler gösteren bir mütefekkirdir” ifadelerini kullandı.

Yapılan bu etkinlikler bizi ümitlendiriyor

Seyyid Ahmet Arvasi’nin oğlu Murat Arvasi de paneli tertipleyen gazetemize teşekkür ederek başladığı konuşmasında şunları söyledi: Rahmetli babamın hatırası için düzenlenen bu tip organizasyonlardaki kalabalığı görmek, rahmetli babamın davasının devamlılığı konusunda ümitlerimizi arttırmaktadır. . Rahmetli babam hem âlim hem de mütefekkirdir. Kendisi İslam’ı tahrif etmeye çalışanlarla mücadele ederken vefat etmiştir. Hem Batı’nın hem Doğu’nun, dünyayı etkileyen bütün filozoflarını, İslam dünyasının âlim ve mütefekkirlerini detaylı bir şekilde inceleyerek birbirleri ile karşılaştırıp özlerini kavramıştır. İmam-ı Gazali hazretlerinin söyledikleri ile Batı düşüncelerinin hepsini mağlup ettiğini söylemiştir. Türk ve İslam ülküsünü anlatmak ve yaşatmak için Seyyid Ahmet Arvasi’yi anlamak lazım olduğunu ifade eden gazetemizin Yayın Koordinatörü Yücel Koç da Ehl-i Sünnet davasını ve şuurunu doğru aktarmamız gerektiğini söyledi.