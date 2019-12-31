Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni yıl mesajı yayımladı.

Görüntülü mesajına tüm vatandaşları selamlayarak başlayan Erdoğan, "Hep birlikte tarihi hadiselere şahitlik ettiğimiz 2019 yılını geride bırakıyor, inşallah çok daha güzel gelişmeleri yine hep birlikte yaşayacağımız 2020 yılına giriyoruz. Rabbim'den, 2020 yılının ülkemiz, milletimiz, dostlarımız ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını niyaz ediyorum." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, 2019 yılını yurt içinde ve yurt dışında yoğun, önemli, verimli programlarla, çalışmalarla, hizmetlerle değerlendirdiklerini belirterek, şöyle devam etti:

"Yurt içinde 58 ilimize, bazılarına tekrar tekrar gittiğimiz için toplamda 88 ziyaret gerçekleştirdik. Yurt dışında ise ülkemizi temsilen 14 ülkeye 19 ziyaret yaptık. Bunların yanında Ankara ve İstanbul’da pek çok programa katıldık, pek çok toplantı yaptık, pek çok görüşme gerçekleştirdik. Her biri ülkemizin kalkınma yolculuğunda birer köşe taşı olan yatırım ve hizmetleri milletimizin istifadesine sunduk.

Ülkemizi, büyük ve güçlü Türkiye hedefine biraz daha yaklaştırmak için geceli-gündüzlü çalışıyoruz. 31 Mart seçimleriyle önümüzdeki 5 yıl boyunca şehirlerimizi yönetecek belediye başkanlarımızı, belediye meclis üyelerimizi, il genel meclis üyelerimizi ve mahalle muhtarlarımızı belirledik. Seçim sonuçlarının bir kez daha hayırlı olmasını temenni ediyorum. Böylece Türkiye, 2023 yılı Haziran ayında yapılacak cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimine kadar kesintisiz bir icraat dönemine girmiş oldu."

Dünyanın en büyük havaalanlarından olan İstanbul Havalimanının, nisan ayı başında tam kapasiteyle hizmete girdiğini anımsatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Geçtiğimiz günlerde 50 milyonuncu yolcusunun törenini yaptığımız havalimanımız, inşallah her yıl daha da büyüyerek, ülkemizi dünyada gururla temsil etmeyi sürdürecektir." dedi.

Erdoğan, mayıs ayı boyunca hem Ramazanın manevi iklimini değerlendirmeye çalıştıklarını hem de her kesimden vatandaşlarla bir araya gelerek hasbıhal ettiklerini bildirdi.

Yargı Reformu Strateji Belgesi'ni açıkladıklarını, Türkiye'nin demokrasi ve hukuk devleti yolunda kararlı adımlarla ilerlemeye devam edeceğinin yol haritasını kamuoyuyla paylaştıklarını dile getiren Erdoğan, ekim ayında ilk yargı paketinin Meclis'te kabul edilmesiyle strateji belgesinin somut adımlarını atmaya da başlamış olduklarını vurguladı.

Ağustos ayında Kurban Bayramı'nın hemen öncesinde tüm hatlarıyla hizmete açtıkları İstanbul-İzmir Otoyolu'nun, Türkiye'nin en önemli ulaşım projelerinden biri olduğuna işaret eden Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Eylül ayında Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda yaptığımız konuşma ve gerçekleştirdiğimiz görüşmeler, Türkiye'nin insani duruşunu ve yapıcı politikalarını bir kez daha tüm dünyaya göstermiştir. Nitekim 9 Ekim'de başlattığımız Barış Pınarı Harekatı ile terörle mücadele ve ülkemizin güvenliği konusundaki kararlılığımızı fiilen de ortaya koyduk. Bilindiği gibi 2016 yılı Ağustos ayında Cerablus-El Bab bölgesinde Fırat Kalkanı Harekatı'nı, 2018 yılı Ocak ayında ise Afrin bölgesine yönelik Zeytin Dalı Harekatı'nı gerçekleştirmiştik. Böylece 4 bin kilometrekarelik bir alanı DEAŞ'lı ve PKK/YPG'li teröristlerden temizlemiş, 370 bin Suriyeli sığınmacının kendi vatanlarına geri dönmesini sağlamıştık. Barış Pınarı Harekatıyla Rasulayn-Telabyad arasındaki 4 bin 300 kilometrekareye yakın bir alanı daha terörden arındırdık.

Kasım ayı sonunda Libya ile imzaladığımız 'Güvenlik ve Askeri İşbirliği Mutabakat Muhtırası' ile 'Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası' ülkemize çok önemli stratejik kazanımlar sağlamıştır. Bu muhtıralarla daha önce Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile yaptığımız anlaşma ile başlattığımız süreci çok daha genişletmiş ve yaygınlaştırmış olduk. Türkiye'yi Akdeniz’den tamamen dışlama projeleri, attığımız son adımlarla tümüyle akamete uğramıştır. İnşallah Libya'daki meşru Trablus Hükümeti'ne vereceğimiz destekle bu anlaşmaların tüm unsurlarıyla hayata geçirilmesini sağlayacağız."

Aralık ayının ilk yarısında kamuoyuyla paylaştıkları 100 bin sosyal konut inşası projesinin 81 vilayetin tamamında büyük ilgi ve taleple karşılandığını belirten Erdoğan, "Milletimizin konut talebi sürdüğü müddetçe bu kampanyayı her yıl 100'er binlik seriler halinde devam ettirmeyi planlıyoruz." sözlerini kullandı.

Türkiye'nin otomobili

"2019 yılının son günlerinde 82 milyonun tüm fertlerinin gururla karşıladığına inandığım bir projenin memnuniyetini hep birlikte yaşadık." diyen Erdoğan, milletin 60 yıllık hayalini gerçeğe dönüştüren Türkiye'nin Otomobili Projesi'nin ilk araçlarının ön gösteriminin yapıldığını anımsattı.

Gebze'de ilk defa kamuoyuyla paylaşılan araçların tasarımları ve özellikleriyle ülkenin doğru yolda ilerlediğinin işareti olduğunu dile getiren Erdoğan, şunları söyledi:

"Her ne kadar her şey gibi otomobilin de yerli ve millisine tahammül gösteremeyenler çeşitli kulplar takmaya çalışsa da bu projenin milletimiz tarafından benimsenmiş olması başarısının ispatıdır. 2022’nin sonunda satışa sunulacak Türkiye'nin Otomobilini hep beraber heyecanla bekleyeceğiz. Aynı şekilde, ülkemize stratejik ve ekonomik çok büyük katkıları olacak Kanal İstanbul Projemizi de inşallah adım adım ilerletecek ve mutlaka neticeye ulaştıracağız."

"Her alanda planlı bir kuşatma girişimi"

Türkiye'nin son 7 yıldır terörden ekonomiye her alanda planlı bir kuşatma girişimiyle yüzleştiğini belirten Erdoğan, şöyle devam etti:

"Ülkemizin toprak bütünlüğünden milletimizin birliğine, ekonomimizden güvenliğimize kadar birçok boyutu olan saldırıları, hamdolsun, hep birlikte göğüslemeyi başardık. Ne sokakları karıştırmaya çalışanların oyunlarına, ne terör örgütlerinin kanlı saldırılarına, ne içimizdeki hainlerin sinsi darbe girişimlerine, ne de ekonomimize kurulan tuzaklara boyun eğdik. Gazi Mustafa Kemal'in 'Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır' anlayışıyla, ülkemize ve milletimize yönelen saldırılara karşı tüm cephelerde mücadele yürüttük. Allah'ın yardımı, mazlumların duası ve aziz milletimizin güçlü desteğiyle girdiğimiz her mücadeleden alnımızın akıyla çıktık."

Bugün Türkiye'nin geleceğine, dün olduğundan çok daha güvenle ve umutla baktığının altını çizen Erdoğan, şunları kaydetti:

"Dün Türkiye'yi kaosla, terörle, darbeyle, krizle, istikrarsızlıkla tehdit edenler, bugün attığımız adımlar karşısındaki çaresizliklerini itiraf ediyor, uzlaşma yolları arıyor. Hep söylediğim gibi, bizim en büyük gücümüz birliğimiz, dayanışmamızdır. Bunun için her fırsatta bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız diyoruz. İnşallah 2020, bunca yıldır verdiğimiz mücadelelerin, yaptığımız fedakarlıkların, harcadığımız emeklerin meyvelerini toplamaya başladığımız bir yıl olacaktır. Bu büyük mücadelede gözlerini kırpmadan ölüme yürüyen şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize sıhhat ve afiyet diliyorum."

Erdoğan, mesajının sonunda 2020 yılının ülke, millet ve tüm insanlık için barış, huzur, esenlik ve refah getirmesini diledi.