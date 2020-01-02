Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osman Çobanoğlu ANKARA - Üniversiteler farklı şehirlerde de teknokent kurmak için kolları sıvadı. Doğu illerindeki başarılı araştırmacılara ve girişimcilere daha fazla imkân sağlamak amacıyla harekete geçen Hacettepe Üniversitesi “Birlikte üretelim-yerinde AR-GE” sloganıyla yeni bir proje yürütüyor. Bingöl ve Ardahan’da çalışmalara başladıklarını açıklayan Hacettepe Teknokent Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Candan Gökçeoğlu “Türkiye’de iller arasında gelişmişlik farkı çok fazla. Sınırları kaldıran AR-GE yapmamız lâzım. Bölgedeki start-up firmaları, Ankara’daymış gibi tüm imkânlarımızdan yararlanacak” dedi.



GELİŞMİŞLİK FARKI AZALACAK

Çalışma ile bölgeler arasındaki gelişmişlik farkının azalacağını söyleyen Gökçeoğlu “Türkiye’de kişi başına düşen milli gelir 8-10 bin dolar civarında ama Ardahan’da 250 dolar, İstanbul’da 15 bin dolar. Dünyanın en fakir ülkesi dediğimiz Nijer’de bu rakam 400 dolar. Baktığınızda bir ilimizde Avrupa seviyesinde hatta bazı ülkelerin de üstünde bir gelişmişlik düzeyi varken bazı illerimiz Afrika’nın gerisinde” dedi ve bu bölgelerde yükselişin AR-GE ile mümkün olduğunu söyledi.



Bingöllü akademisyenle projeye ilave teşvik

Bingöl ve Ardahan ile temasa geçtiklerini söyleyen Prof. Candan Gökçeoğlu “Kuluçka merkezleri Hacettepe adıyla kurulacak. Ankara’da hangi imkân varsa, oradaki araştırmacılar, öğretim üyeleri de yararlanacak, Buradaki ekosisteme dahil olacak. Hacettepe’deki öğretim üyelerimize ‘Projene Bingöl Üniversitesinden bir hocayı dâhil edersen, sana fazladan teşvik’ diyeceğiz. Kuluçka merkezlerinin teknik donanımını biz yapıp, personeli biz tahsis edeceğiz. Proje nedir, bir iş fikri nasıl hayata geçirilir, tüm süreçlerle ilgili bilgi ve eğitim vereceğiz. Bölgedeki araştırmacılar aynı zamanda uzaktan eğitim imkânlarımızdan yararlanacak. İş geliştirirken, bunun ille de yazılım tabanlı olması gerekmiyor. Bölgeden yeni teknoloji ve fikir firmaları çıkarmalıyız. Mesela hayvancılık, gıda, turizmle ilgili projeler sosyal inovasyondur” dedi.



Teknoparklardan 4,4 milyar dolar ihracata

Türkiye’de 11’i İstanbul, 10’u Ankara, 5’i Kocaeli, 4’ü İzmir’de olmak üzere 51 şehirde 85 adet teknopark bulunuyor. Teknokent bulunan şehirler arasında Urfa, Erzurum, Elâzığ gibi iller de yer alıyor. Bu teknoparklar bugüne kadar 4,4 milyar dolarlık ihracat yaptı.