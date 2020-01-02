Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Damla Peker ANKARA - Sağlık Bakanlığı, önümüzdeki beş senenin sağlık hizmetlerini şekillendirecek stratejisini belirledi. Sağlık Stratejileri Planı’nda, gıda etiketlerinde tüketici tarafından daha kolay, anlaşılabilir, renkli ön yüz etiketleme sisteminin uygulanmaya konulacağı, vatandaşın fiziksel aktivite yapmasını kolaylaştıracak fiziki altyapının oluşturulması için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve belediyelerle iş birliği yapılacak. Beslenme Dostu Okullar programı yaygınlaştırılacak. Okul Yemeği Programı’nın başlatılması ve reklam, teşhir, pazarlama gibi faaliyetlerin kısıtlanarak çocuklarda obeziteyle mücadeleye yönelik uygulamaların hayata geçirilmesi sağlanacak. Ayrıca trans yağ, yüksek şeker ve tuz içeren ürünlerin fiyat politikaları ve porsiyon boyutlarının küçültülmesi yoluyla tüketimlerinin azaltılması ve bu nitelikteki besinlerin reklamlarına yönelik düzenleme yapılacak.