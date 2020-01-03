Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin yapılan ankette; Recep Tayyip Erdoğan, karşı karşıya geldiği 4 isme de fark attı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a karşı; Abdullah Gül, Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ve Meral Akşener rakip gösterildi. Dört isim arasında muhalefetin en güçlü adayı, Meral Akşener olarak öne çıktı. Akşener, Erdoğan’ın karşısında yüzde 38’le en yüksek oy oranına ulaştı. Erdoğan’ın en büyük rakibi olarak lanse edilen Ekrem İmamoğlu’na ise beklendiği kadar oy çıkmadı. Ankette İmamoğlu yüzde 34,2 oranında oy alırken, Abdullah Gül yüzde 32,8 oranında kaldı. En düşük oy oranı ise yüzde 31,7 ile CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na verildi.