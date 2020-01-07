Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rus doğalgazını Türkiye’ye ve Avrupa’ya nakledecek TürkAkım doğalgaz boru hattının tamamlanması vesilesiyle, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin, Sırbistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuçiç ve Bulgaristan Cumhuriyeti Başbakanı Boyko Borisov’un katılımıyla 8 Ocak 2019 tarihinde İstanbul’da bir tören gerçekleştirilecek.

Bu vesileyle Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuk devlet ve hükümet başkanlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirmesi öngörülüyor. Söz konusu görüşmelerde, öncelikle ikili ilişkiler, tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek. İkili ilişkilerin yanı sıra, Suriye ve Libya başta olmak üzere, bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunulması da planlanıyor.