Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Damla Peker ANKARA

Suça sürüklenen çocuk konusu, son yıllarda dünyada olduğu gibi Türkiye’de de gündemi meşgul ediyor. TÜİK’in 2017 verilerine göre, 17 yaş altında 107 bin 984 çocuk 25 farklı suç olayına karışırken, bu çocukların pek çoğu işledikleri suçun cezasını bilmiyor. AK Parti Karaman Milletvekili ve hukukçu Selman Oğuzhan Eser, çocuklarda suç işleme oranlarını düşürmek için ortaöğretimde ceza hukuku dersi verilmesi önerisinde bulundu. Gazetemize konuşan Eser, özetle şunları söyledi:

BİLMEMEK MAZERET DEĞİLDİR

Benim bu öneriyi gündeme getirmemde iki önemli sebep var. Birincisi, Türk Ceza Kanununun (TCK) dördüncü maddesinde ‘Bu kanunun hükümlerini bilmemek mazeret sayılmaz’ der. Bu ceza ehliyeti olan herkes için geçerli. İkincisi ise ben Ceza Mahkemesi Kanunu (CMK) gereğince zorunlu müdafilik yaptım. Birçok çocuk karakola gelirdi. Çocuk, yaptığı bu suçun sonucunun ne olduğunu bilmeden geliyordu. Birçok çocuk, ifadesi alınırken çok pişmanlık duyuyordu. Polisler de bir daha yapmamaları için gözdağı veriyordu. Ailelerin ise siciline işleyecek diye çok telaşlandığını, çocukların ağladığını gördüm.

ÖĞRETMEDEN SORUMLU TUTUYORUZ

Ceza Kanunu’nu sadece çocuklar değil veliler de bilmez. Hatta ceza alanında ihtisaslaşmış avukatlar dışında hukuk davalarına bakan 10 yıllık avukatlar bile Ceza Kanununun maddelerini hatırlamayabilir. Aslında vatandaşların tamamına verilmesi lazım. Artık bu saatten sonra belki velilere verilemez ama ortaöğretimde ceza hukuku dersini vermemiz gerekiyor. Düşünün, bir öğretmen müfredatta ne ders anlatırsa sınavda onu sorar. Siz çocuğun geleceğini etkileyen böyle önemli konularda devlet olarak Ceza Kanunu’nu öğretmeyeceksiniz ama o madde gereği de sorumlu tutacaksınız. Çocuğu bu suç tiplerinden sorumlu tutuyorsanız, önce onları öğretmeniz lazım. Verilecek eğitimde çocuklara bütün TCK’nın mevzuatını anlatmayacağız. Çocuk, hayatta en çok neyle karşılaşıyorsa onun üzerinden gidilecek.

HAKİMLER VE SAVCILAR GÖNÜLLÜ

AK Parti’nin hukukçu vekili Selman Oğuzhan Eser, ceza hukuku dersini hukukçuların vermesi gerektiğini ifade ederek “Geçmişte Millî Güvenlik derslerine askerler girerdi. Biz de öyle bir sistem uygulayabilir miyiz diye düşünüyoruz. Bakanlık personelinde çok fazla hukukçu yok. Bu yüzden gönüllülük esasına dayanarak yapılabilir. Üniversitelerde hukukçu hocalarımız, başsavcılarımız, hâkimlerimiz ders vermekte gönüllüler. Bir pilot il belirlenerek başlanabilir. Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’a da bu konuyu sözlü olarak sundum. Kendisi de sıcak bakıyor” diye konuştu.

SUÇ ORANI YÜZDE 80 DÜŞTÜ

Milletvekili Eser, geçmiş yıllarda okul müfredatında hukuk ve adalet dersleri olduğunu ama ceza hukukunun da önemli olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

Hayat sınavında o maddeleri soruyorsan, o dersi de çocuklara anlatmak zorundasın. Bir ilçede bu sistemi uygulamışlar. Çocukları alıp adliyeyi dolaştırmışlar. Pedagog eşliğinde cezalarla ve suçlarla ilgili eğitim vermişler. Bu eğitimi verdikten sonra öğrendiğimize göre, karakola haftada beş suça sürüklenen çocuk gelirken bu sayı bire düşmüş.

EMNİYETİN İŞ YÜKÜ AZALACAK

18 yaşından küçük çocuklara bu eğitimi verirseniz suç oranlarının düşeceğine inanıyorum. İddia ediyorum yarıya kadar düşecek. Kolay kolay madde ticareti yapamayacaklar, lüzumsuz tehdit ve hakaretlerle emniyete düşmeyecekler, sokakta çocuklar birbirlerine racon keserek kavga etmeyecek, istismar olmayacak. Eğer bu yaşlarda bunun eğitimini alırlarsa hiç suç işlemeyen çocuk 18 yaşından sonra da suç işlememeye devam edecek. Bu sayede emniyet teşkilatının da iş yükü azalacak.