Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Belediye 30 bin öğrenciye burs verecek. Belediyeden yapılan açıklamaya göre “Genç Üniversiteliye Eğitim Yardımı projesinde koşulları taşıyan toplam 12 bin 334 öğrenci yardım almaya hak kazandı. Kriterleri tutmadığı için yardımdan faydalanamayan 2 bin 605 öğrenci yeniden değerlendirmeye tabi tutulacak. Kalan 15 bin kişi için 27 Ocak ile 6 Şubat tarihleri arasında yeni başvurular alınacak” denildi. Bu arada CHP’nin girişimleri ile o dönem Türkiye genelinde belediyelerden burs alan 350 bin öğrencinin bursu kesilmişti.