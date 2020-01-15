Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

HABER MERKEZİ



İçişleri Bakanlığı, aralık ayında yayınladığı genelge ile park yasağı kuralı ihlali yapan araçların trafik düzeni ve güvenliğini etkilemediği sürece çekilmemesini; sürücülere ceza verilmesiyle yetinilmesini istemişti. İstanbul Valiliği de Trafik Vakfının park yasağını ihlal eden araçları çekme, taşıma ve kurtarma faaliyetlerinin sona erdirdiğini duyurmuştu. Araçlarının çekilmesinden muzdarip olan sürücüler kararı duyunca rahatlamıştı. Bakanlığın genelgesi ve valiliğin duyurusu, araçların artık çekilmeyeceği şeklinde algılandı. Ancak, trafikte değişen bir şey olmadı. Trafik Vakfı aradan çıktı. Emniyet ise araçları çekmeye devam etti. İçişleri Bakanlığına “Hani araçlar çekilmeyecekti?” diye sorduk. Yetkililerden “Trafik polisleri genelgeyi henüz tam olarak anlayamadı. Araçların hangi durumlarda ve hangi aşamalarda çekilip çekilmediğini kestiremiyorlar. Ancak trafik geçiş güzergâhını etkilediğini düşünüyorsa aracı çekebiliyor. Bu sebeple Emniyet bir çalışma başlattı. Trafik polislerinin araçları hangi durumlarda çekip çekmeyeceğini görsel ve videolu bir çalışmayla anlatacak. Çalışma birkaç gün içerisinde tamamlanıp açıklanacak” cevabını aldık.