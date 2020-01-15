Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

Şehirler medeniyetlerin doğduğu geliştiği tüm ihtişamlarıyla tarihe mal olan yerlerdir. İnsanlığın kadim tarihinin en önemli merkezleri üzerinde yaşıyor olmak gurur vermekle kalmıyor ciddi sorumluluk yüklüyor.

Bugün akıllı şehirleri konuşuyoruz, sosyal belediyeciliği kardeş belediyeciliği konuşuyoruz. Ülkemizin son 17 yılda yaşadığı bu büyük değişim büyük hedeflere odaklanabilmemizi sağlıyor. Menderes ve Özal'ın çabaları demokraside esaslı bir makas değişikliği yaptırmaya yetmemişti. Bu başarı bize nasip oldu.

Türkiye 1990'ların ortasına kadar süren yarım asrı kaçırdı. Ama son çeyrek asırda kayıplarının bir bölümünü telafi etmeye başladı.

Dünkü mesele toplanmayan patlayan çöpler. Bugünkü meselemiz sıfır atık meselesi. Dünkü mesele ulaşımın bizzat kendisiyken bugün ulaşım araçlarının entegrasyonudur. Dünkü mesele altyapının yokluğuydu bugün altyapıda işletilecek sistemleri geliştirmek.

100 bin sosyal konut projesi

TOKİ'nin Sosyal Konut kampanyası bugün son ve 1 milyon 92 bin 741 başvuru oldu. Söylenen neydi? Konut satışı olmuyor. Eğer siz güven verirseniz halkım gelir sizden konut alır.

Biz ülkemizi teknoloji çöplüğü olarak görmek istemiyoruz. Bunun için bakanlıklarımızın ve belediyelerimizin birbiriyle uyumlu olmaları gerekmektedir. Her kurumun farklı teknolojiler kurması sıkıntılar yaşanmasına sebep olur.

Türkiye dünyada her alanda en üst ligde yer alan ve tüm hazırlıklarını buna göre yapması gereken bir ülkedir. Bunun için önce zihin yapımızı değiştirmeliyiz. Bazı kafalar hala 20 yıl hatta 70 yıl öncesinde kalmış. Maalesef sayıları az da olsa böyle bir kesim var. Kendi ülkesinin kültürüne düşmanlık yapanları ne söylersiniz söyleyin değiştiremiyorsunuz.

Türkiye'nin her büyük yatırımında bu anlayışı görebilirsiniz. Türkiye'nin otomobili gibi iftihar ile yaklaşılması gereken bir projeye bile kulp takmaya çalışanlar var. Sadece 'istemezük' diyorlar.

Her şeye karşı çıkmanın adı ne siyasettir ne de memleket sevgisidir, millet aşkıdır.

Her şeye karşı çıkmanın adı ne siyasettir, ne memleket sevgisidir, ne millet aşkıdır.

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