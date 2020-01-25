Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

HABER MERKEZİ

Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov suikastına ilişkin FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in de aralarında bulunduğu 28 sanıklı davada savcının mütalaası beklenirken ilginç gelişmeler yaşanıyor. FETÖ, Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davayı sulandırmak için şeytani planlar yapıyor. Örgütü aklamaya çalışan kriptolar, Karlov’un öldürülmesinde başka bir elin olduğu izlenimi vermeye uğraşıyor.

BURSA KUMPASI

Soruşturma aşamasında, konuyla alakası olmayan gizli tanıklar sürece dâhil edilmeye çalışılıyor. Son kumpas Bursa’da kuruldu. Boşandığı eşini üç yerinden bıçaklamaktan ceza alan Umut Asma isimli madde bağımlısı bir meczup, cezaevi müdürüne ve savcısına giderek “Cezaevine Türkiye gazetesi geliyordu. Karlov suikastının şifrelerini Fuat Uğur’un köşe yazısından tespit ettim” diyerek gizli tanık olmak istediğini söyledi. Mahkeme, kendini Mehdi ilan eden Asma’nın sözlerini ciddiye alıp dinlenmesine karar verdi. Bursa 2. Ceza Mahkemesinde ifadesi alınan Asma’nın düzenbaz olduğu çok geçmeden anlaşıldı.

İRTİBATLARI ORTAYA ÇIKACAK

Karlov davasına bakan mahkeme, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığına yazı yazarak, yazarımıza iftira atan Umut Asma’nın ifadelerinin doğru olup olmadığına dair araştırma yapılmasını istedi. Yazıda, Asma’nın beyanlarının asılsızlığı belirlenerek hakkında ‘yalan beyanda bulunmak’ ve ‘iftira atmak’ suçundan soruşturma başlatılması talep edildi. Başsavcılık hem soruşturma başlatacak hem de Asma’nın kimlerle irtibatta olduğunu ve ifadesi öncesinde görüştüğü kişileri deşifre edecek.

Bu arada Rus Büyükelçiyi öldüren FETÖ’cü polis memuru Mevlüt Mert Altıntaş’ın telefon kayıtları incelendi. Altıntaş’ın birçok gazetenin köşe yazarını takip ettiği belirlendi. Ancak gazetemizi ve yazarımız Fuat Uğur’u okuduğuna dair herhangi bir kayıt bulunamadı.

Altıntaş, Karlov’u öldürdükten sonra Arapça El Kaide ve El Nusra ile ilgili sloganlar atarak FETÖ’yle bağlantısını gizlemeye çalışmıştı. İddianamede, FETÖ’cü Altıntaş’ın saldırı sırasında atılacak sloganı önceden ezberlediği, bu sayede eylemin arkasındaki terör örgütünün tespit edilememesi için tedbirler alındığı belirtilmişti.