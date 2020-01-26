Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetiyle Türkiye'ye çalışma ziyaretinde bulunan Merkel, veda ederken sosyal medya hesabı Instagram'dan 'Allahaısmarladık' notuyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yürüdüğü bir İstanbul fotoğrafını paylaştı.
Merkel'den İstanbul paylaşımı! 'Allahaısmarladık'
26.01.2020 - 19:48 | Son Güncelleme: 26.01.2020 - 19:55
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Almanya Başbakanı Angela Merkel, Instagram hesabından Türkiye'ye yaptığı ziyaretle ilgili yayımladığı hikaye serisini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la yürüdüğü bir İstanbul fotoğrafıyla bitirdi.
Etiketler : Merkel,
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