Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İşte Muhçı’nın tavsiyeleri:

* Binanın ana taşıyıcıları olan kolon ve kirişlere verilen zarar, yıkımı hızlandırır.

* Evde devrilme ihtimali olan eşyalar mutlaka sabitlenmeli.

* Oturduğumuz evlerin depreme dayanıklılık testlerini yaptırmamız gerekiyor.

* Deprem anında vatandaşlarımız, sağlam eşyaların yanında ‘çök-kapan-tutun’ tekniğini uygulamalı.

* Hiçbir zaman binadan atlamak gibi bir hareket yapmamalı.

* Sarsıntının durmasının ardından acil durum çantamızı alıp koşmadan ama hızlı adımlarla bulunduğumuz yeri terk etmeliyiz.

* Ana depremin ardından artçı sarsıntılar meydana gelebilir.