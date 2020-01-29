İşte Muhçı’nın tavsiyeleri:
* Binanın ana taşıyıcıları olan kolon ve kirişlere verilen zarar, yıkımı hızlandırır.
* Evde devrilme ihtimali olan eşyalar mutlaka sabitlenmeli.
* Oturduğumuz evlerin depreme dayanıklılık testlerini yaptırmamız gerekiyor.
* Deprem anında vatandaşlarımız, sağlam eşyaların yanında ‘çök-kapan-tutun’ tekniğini uygulamalı.
* Hiçbir zaman binadan atlamak gibi bir hareket yapmamalı.
* Sarsıntının durmasının ardından acil durum çantamızı alıp koşmadan ama hızlı adımlarla bulunduğumuz yeri terk etmeliyiz.
* Ana depremin ardından artçı sarsıntılar meydana gelebilir.
Depremde hayat kurtaran tedbirler
29.01.2020 - 04:58 | Son Güncelleme: 29.01.2020 - 05:02
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Elâzığ’daki deprem sonrası arama kurtarma çalışmalarına katılan AFAD Başkanlığı Ankara Birlik Müdürü Kartal Muhçı, muhtemel bir depremden en az zararla kurtulmak için dikkat edilmesi gerekenleri anlattı.
İşte Muhçı’nın tavsiyeleri:
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677996 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/677996.aspx
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