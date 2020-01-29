İşte Muhçı’nın tavsiyeleri:
* Binanın ana taşıyıcıları olan kolon ve kirişlere verilen zarar, yıkımı hızlandırır.
* Evde devrilme ihtimali olan eşyalar mutlaka sabitlenmeli.
* Oturduğumuz evlerin depreme dayanıklılık testlerini yaptırmamız gerekiyor.
* Deprem anında vatandaşlarımız, sağlam eşyaların yanında ‘çök-kapan-tutun’ tekniğini uygulamalı.
* Hiçbir zaman binadan atlamak gibi bir hareket yapmamalı.
* Sarsıntının durmasının ardından acil durum çantamızı alıp koşmadan ama hızlı adımlarla bulunduğumuz yeri terk etmeliyiz.
* Ana depremin ardından artçı sarsıntılar meydana gelebilir.