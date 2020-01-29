Twitter'dan bir açıklama yapan Üstün, ''Türk Hava Yolları olarak Çin'de ortaya çıkan Corona Virüsü ile ilgili gelişmeleri yakından takip ediyoruz. İlgili kurum ve kuruluşlarla gerekli değerlendirmeleri yapıyoruz. Değerlendirmelere göre sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz'' dedi.
THY'den virüs açıklaması
29.01.2020 - 12:27 | Son Güncelleme: 29.01.2020 - 13:28
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşaviri Yahya Üstün, Çin'de ortaya çıkan 'coronavirüsü' ile ilgili olarak açıklama yaptı.
Etiketler : thy,
678075 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/678075.aspx
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