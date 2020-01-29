Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Twitter'dan bir açıklama yapan Üstün, ''Türk Hava Yolları olarak Çin'de ortaya çıkan Corona Virüsü ile ilgili gelişmeleri yakından takip ediyoruz. İlgili kurum ve kuruluşlarla gerekli değerlendirmeleri yapıyoruz. Değerlendirmelere göre sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz'' dedi.