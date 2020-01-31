Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çin'e Türk vatandaşlarını almak için gidecek olan Hava Kuvvetlerine ait uçak, Çin'e hareket etti. Ambulans uçak 34 Türk, 7 Azerbaycan Türkü ve Gürcüyü tahliye edecek.