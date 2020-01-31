Çin'e Türk vatandaşlarını almak için gidecek olan Hava Kuvvetlerine ait uçak, Çin'e hareket etti. Ambulans uçak 34 Türk, 7 Azerbaycan Türkü ve Gürcüyü tahliye edecek.
Wuhan'daki Türk vatandaşlarını tahliye edecek uçak yola çıktı
31.01.2020 - 12:12 | Son Güncelleme: 31.01.2020 - 12:26
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Çin'e Türk vatandaşlarını almak için gidecek olan Hava Kuvvetlerine ait uçak, Çin'e hareket etti.
Etiketler : çin,koronavirüs,Wuhan,
678495 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/678495.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER