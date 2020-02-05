Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mahalli İdareler Seçimlerinde yüzde 85,6 oy oranı ile AK Parti’nin Türkiye’de en çok oy oranına sahip olduğu Kırıkkale’nin Delice ilçesini ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Deliceliler tarafından coşkuyla karşılandı. Delice Belediye Meydanı’nda halka hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerel seçimlerde AK Parti’ye gösterdikleri ilgiden dolayı Delicelilere teşekkür etti.



“Delice’ye verdiğim söz vardı, şükran borcumuzu ödemek için geldim” sözleriyle konuşmasına başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Delice’nin 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde yüzde 85,5 ile AK Parti’ye oy verdiğini söyledi. Erdoğan, “31 Mart seçimlerinin Türkiye şampiyonu Delice’ye teşekkür ediyorum. Ayrıca, oyları ile Cumhur İttifakını zafere taşıyan MHP’li kardeşlerimize de teşekkür ediyorum “ diye konuştu.

“İnsanlarımızı Alevi, Sünni, Kürt, Türk, Laz Çerkez diye bölenlere inat 83 milyonun her ferdini kucaklıyoruz”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Siz bize güvendiniz, inandınız, bizim yanımızda durdunuz. Türkiye’nin son yıllardaki en kritik mahalli seçimlerinde Delice olarak tarihi bir rekora imza attınız. Biz de sizin güveninize sahip olmak için millet sevdası ile Türkiye aşkı ile gece gündüz demeden çalışıyoruz. Sizlerin emanetini, cumhuriyetimizi, demokrasimizi çok daha yükseğe taşımak için gayret gösteriyoruz. Bizim siyasetimizde Türkiye’yi kutuplara ayırmak, bölgelere ayırmak, kamplaştırmak, dışlamak yok. Bizim siyasi geleneğimizde millete tepeden bakmak, hor, hakir görmek de yok. Biz millete efendilik yapmaya değil, hizmetkar olmaya geldik. Hakk’ın ve halkın rızasının üzerinde bir paye tanımıyoruz. İnsanlarımızı Alevi, Sünni, Kürt, Türk, Laz Çerkez diye bölenlere inat 83 milyonun her ferdini kucaklıyoruz” diye konuştu.

“Siyasi hırsı vatan sevgisinin önüne geçmiş bu güruhu biz dikkate almadık, almıyoruz”

Van’da yaşanan çığ felaketine de değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “23 kardeşimiz maalesef çığ altında kalarak ebediyete irtihal etti. Allah rahmet etsin. Ölümlü bir dünyanın içinde kimsenin kimseye efendilik yapmaya hakkı yok. Geldik. Gidiyoruz. Dünya iki kapılı bir han değil mi? Bir kapıdan giriyoruz, öbür kapıdan da çıkıyoruz. Kendi vatandaşlarımızla beraber komşularımızdan başlamak üzere tüm mazlumların yaralarını sarıyoruz. ‘Türkiye’nin Suriye’de, Irak’ta, Libya’da, Doğu Akdeniz’de ne işi var’ diye soranlar, bu milletin tarihini, kültürünü bilmeyen gafillerdir. Aynı çevreler binlerce kilometre öteden gelip Suriye’yi kan gölüne çevirenlerin zulümlerini sorgulamıyor. Bizi Libya konusunda eleştirenler darbecilere silah ve mühimmat veren batılı ülkeleri asla görmüyor. Türkiye’nin Akdeniz’de attığı meşru adımlara karşı çıkanlar İsrail’in, Yunanistan’ın, Rus Kesimi’nin gasp politikalarına tek kelime dahi etmiyor. Milli duyguları körelmiş, siyasi hırsı vatan sevgisinin önüne geçmiş bu güruhu biz dikkate almadık, almıyoruz. Türkiye’nin çıkarları neyi gerektiriyorsa onu yapmakta kararlıyız. Biz günü kurtarmanın, küçük hesapların değil, asırlık planların peşindeyiz, ecdadımız gibi. Biz evlatlarımıza daha müreffeh daha itibarlı, sözü dinlenen bir ülke bırakmanın derdindeyiz” şeklinde konuştu.



Türkiye genelinde yapılan hizmetlerden bahseden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Elazığ depreminde, Malatya depreminde dev şehir hastanelerimiz olmasaydı biz orada ne felaket yaşardık biliyor musunuz? Modern şehir hastanelerimizde enkazların altından çıkartılıp getirilen kardeşlerimizi görünce ben huzura erdim, çünkü hepsi huzurluydu. İşte modern Türkiye bu. Çığdan yeni bir haber daha geldi, çığ altında kalanların sayısı 33 oldu. Allah rahmet eylesin” şeklinde konuştu.

“Yılsonuna kadar inşallah burada doğal gaz olayını da çözmüş olacağız”

Delice tuzunun ekonomiye kazandırılması noktasında özel sektörün çalışmaları sürdürdüğünü belirten Erdoğan, bu tarz yatırım projelerini önemsediklerinin altını çizdi. Kırıkkale’nin savunma sanayinde Türkiye’nin en önemli merkezi olduğunu kaydeden Erdoğan, bugün yapılan açılış ile Kırıkkale’nin bu yöndeki öncü rolünü daha da güçlendirdiklerini belirtti.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırıkkale’de yapılan projeleri anlatarak, özellikle savunma sanayi sektöründe Kırıkkale’ye yapılacak tesisler ile kentin ekonomisinin gelişeceğine işaret etti. Erdoğan, “Bizim bütün çabamız; ülkemizin itibarını yükseltmek, milletimizin ekmeğini, aşını büyütmek içindir. Bizim arkamızda sizler olursanız çözemeyeceğimiz sorun, aşamayacağımız engel kalmaz. En büyük gücümüz birliğimizdir, beraberliğimizdir, kardeşliğimizdir, dayanışmamızdır” diyerek tek millet, tek bayrak. Tek vatan, tek devlet vurgusunu yineledi.



Kırgaz A.Ş. yetkililerini soran ve seçim otobüsünün üzerine çağıran Cumhurbaşkanı Erdoğan, “İnşallah doğal gaz ile ilgili konuyu şimdi Bakanımızla da konuştum. Yüklenici firma ile de konuştuk. Aynı zamanda BOTAŞ ile görüşmemiz oldu. Yılsonuna kadar inşallah burada doğal gaz olayını da çözmüş olacağız. Köşeye sıkıştıracağız, siz bir taraftan biz bir taraftan. İş adamısın para kazanmak istiyorsan bunları bitireceksin, ama siz de parayı vereceksiniz” dedi.