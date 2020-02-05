Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi Dışişleri Bakanları Konseyi Olağanüstü Toplantısına katılmak üzere Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de bulunan Çavuşoğlu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Kardeş Özbekistan'ın Dışişleri Bakanı Kamilov ile görüştük." ifadesini kullandı.