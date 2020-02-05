Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi Dışişleri Bakanları Konseyi Olağanüstü Toplantısına katılmak üzere Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de bulunan Çavuşoğlu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Kardeş Özbekistan'ın Dışişleri Bakanı Kamilov ile görüştük." ifadesini kullandı.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Özbek mevkidaşı Kamilov ile görüştü
05.02.2020 - 20:18 | Son Güncelleme: 05.02.2020 - 20:20
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Özbekistan Dışişleri Bakanı Abdulaziz Kamilov ile bir araya geldi.
Etiketler : Mevlüt Çavuşoğlu,
679527 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/679527.aspx
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