Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ebru Karatosun ANKARA - SEGBİS ile sanık ve hükümlülerin adliyelere sevklerinin önüne geçilerek muhtemel kaza ve güvenlik sorunlarının da önüne geçiliyor. Böylelikle işler hızlanıyor ve birçok farklı kalemden tasarruf edilmesi sağlanıyor. 2013 yılında kullanılmaya başlanan ve 90 milyon TL’ye mâl olması sebebiyle eleştirilen SEGBİS sayesinde, nakiller, harcırah, araç, akaryakıt ve sigorta giderleri gibi çeşitli kalemlerden 1 milyar 187 milyon 235 bin 805 lira tasarruf sağlandı. Duruşma salonlarında, savcılıklarda, Bölge Adliye Mahkemeleri’nde (BAM), Yargıtay, Danıştay ve Ankara Bölge İdare Mahkemesi, cezaevleri ve havaalanlarında toplamda 3 bin 413 SEGBİS bulunuyor. Bakanlık ayrıca, bu yıl İstanbul Yeni Havalimanı’na da SEGBİS sistemini kurdu. SEGBİS ile yurt dışında bulunan vatandaşların da Türkiye’deki davalarına katılmaları sağlanıyor. Duruşmaların sesli ve görüntülü kayıt altına alınması sayesinde, Türkiye’nin maddi ve manevi tazminata mahkûm edilmesinin de önüne geçiliyor.