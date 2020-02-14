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Ankara'da terör operasyonu: 21 kişi hakkında gözaltı kararı
14.02.2020 - 14:38 | Son Güncelleme: 14.02.2020 - 14:39
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
"Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, PKK/KCK terör örgütünün gençlik yapılanmasına yönelik olarak Ankara merkezli 6 ilde yürütülen soruşturma kapsamında 14.02.2020 tarihi itibariyle 21 kişi hakkında gözaltı kararı verilmiş, şu ana kadar 10 şüpheli yakalanmış olup diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalara Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce devam edilmektedir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur."
Etiketler : terör,operasyon,gözaltı,
681346 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/681346.aspx
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