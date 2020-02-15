Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gündemdeki konularla ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu:

- Sözde 'barış planı' ismiyle anılan plan, bölgede barış ve huzuru tehdit eden bir hayalden başka bir şey değil.

- (Sözde barış planı) İslam İşbirliği Teşkilatının, tüm İslam ülkelerini bu plan karşısında açıkça tavır almaya çağırmasını bekliyoruz.

- (İdlib) Rejimin gözlem noktalarımızı kuşatmaya başladığını görüyoruz. Sessiz kalmamız mümkün değil, onlara karşı gereğini yapıyoruz.

- (Sözde barış planı) Batı da Avrupa Birliği de Afrika da kabul etmiyor. Bu duruş karşısında BM'de istediğimiz sonucu alacağımıza inanıyorum.

- Sayın Serrac ile yaptığımız eğitim ve güvenlik anlaşmasının gereğini sonuna kadar yerine getirmeye devam edeceğiz.

- James Jeffrey'nin burada 'şehidimiz' demesi bizim için inandırıcı şeyler değil.

- (İş Bankası) Hukuki zemine oturtulması çalışmasının neticesini zannediyorum birkaç hafta içinde alacağız. Fazla geciktirmeye niyetimiz yok.

- Şu anda FETÖ'den mahkum olanlara aldıkları cezaları askeri mahkeme verebilir miydi?

- Herhangi bir Bakanımız hakkında 'filanca kulübü şöyle destekliyor, bir kulübe şöyle tavrı var' gibi yaklaşımları kabullenmemiz mümkün değil.

- (Süper Lig'deki tartışmalar) Bu ülkeye hizmet veren Bakan arkadaşlarımızı kalkıp da bu işin içine bulaştırmak çok ciddi bir yanlıştır.