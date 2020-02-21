Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün gizli haberleşme programı Bylock'u kullandığı tespit edilen 2 şahıs ve DEAŞ Silahlı Terör örgütü üyesi 2 şahıs eş zamanlı olarak yapılan operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğümüzdeki işlemleri tamamlanan şüpheliler adli makamlara sevk edildi.