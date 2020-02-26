Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Salon İKSV’de önceki gece yapılan ödül töreninde, Mathias Énard’ın “Pusula” kitabını çeviren Ebru Erbaş ve Leonid Andreyev’in “Kızıl Kahkaha” adlı eserini çeviren Kamil Kayhan Yükseler’e mükâfatları takdim edildi. Seçici kurul başkanı Doğan Hızlan, çeviri alanında ödül verilmesini çok değerli bulduğunu vurgulayarak “Rönesans’tan bu yana çevirinin kültür hayatında nasıl bir yeri olduğunu biliyoruz. Bu ödülü önemsiyorum” diye konuştu. Ödüle Almanca, İspanyolca, Fransızca, Rusça, İtalyanca, Hırvatça ve Norveççeden Türkçeye çevrilmiş çok sayıda eserle başvurulmuştu.