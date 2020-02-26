Salon İKSV’de önceki gece yapılan ödül töreninde, Mathias Énard’ın “Pusula” kitabını çeviren Ebru Erbaş ve Leonid Andreyev’in “Kızıl Kahkaha” adlı eserini çeviren Kamil Kayhan Yükseler’e mükâfatları takdim edildi. Seçici kurul başkanı Doğan Hızlan, çeviri alanında ödül verilmesini çok değerli bulduğunu vurgulayarak “Rönesans’tan bu yana çevirinin kültür hayatında nasıl bir yeri olduğunu biliyoruz. Bu ödülü önemsiyorum” diye konuştu. Ödüle Almanca, İspanyolca, Fransızca, Rusça, İtalyanca, Hırvatça ve Norveççeden Türkçeye çevrilmiş çok sayıda eserle başvurulmuştu.
Çeviri ödülünü iki isim paylaştı
26.02.2020 - 08:39 | Son Güncelleme: 26.02.2020 - 08:40
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından verilen “Talât Sait Halman Çeviri Ödülü” bu sene, Ebru Erbaş ve Kâmil Kayhan Yükseler arasında paylaştırıldı.
Etiketler : İstanbul Kültür Sanat Vakfı,
684031 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/684031.aspx
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