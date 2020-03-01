Suriye’de Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Esad rejimine karşı başlattığı Bahar Kalkanı sürerken, TSK’ya destek gösterileri devam ediyor. Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta halk TSK’ya destek vermek amacıyla gösteri düzenledi. Beyrut caddelerine akın eden halk, Türk Bayrakları taşıyarak araçlarla uzun konvoylar oluşturdu.
Beyrut'ta Bahar Kalkanı harekatına destek
01.03.2020 - 19:37 | Son Güncelleme: 01.03.2020 - 19:48
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Esad rejimine karşı başlatılan Bahar Kalkanı harekatına destek gösterisi düzenlendi.
Kaynak: İHA
Etiketler : beyrut,bahar kalkanı harekatı,destek,
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