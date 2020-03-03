Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul serbest piyasada dolar 6,1810 liradan, avro 6,8880 liradan güne başladı. Kapalıçarşı'da 6,1790 liradan alınan dolar, 6,1810 liradan satılıyor. 6,8860 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 6,8880 lira olarak belirlendi. Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 6,2230 lira, avronun satış fiyatı ise 6,9180 lira olmuştu.